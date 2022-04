Vụ "thiên thạch" bay ào ào vào khu dân cư: Do chủ mỏ đá tính toán "nhầm"?

Dân gánh hậu quả vì mỏ đá "tính toán không kỹ"?

Liên quan đến vụ việc một mỏ đá tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) nổ mìn khai thác khiến đá bay ào ào như "thiên thạch" vào khu dân cư, phía chủ mỏ đá đã có văn bản giải trình gửi cơ quan chức năng.

Mỏ đá thuộc Công ty Cổ phần 207, nằm tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, chủ mỏ đá là Công ty Cổ phần 207 thừa nhận, trong quá trình nổ mìn đã xảy ra sự cố làm một số viên đá văng xa ngoài phạm vi cho phép. Nguyên nhân là do trong quá trình khai thác trên đỉnh cao để xử lý mặt bằng, cắt tầng, vì không tính kỹ đến sự nứt vỡ tự nhiên của đá, do vậy những viên đá trên bề mặt đỉnh gặp áp lực của thuốc nổ đã bị bắn lên cao, không theo hướng tính toán an toàn, bay vào khu dân cư.

Với việc không tính toán kỹ trong khâu nổ mìn, mỏ đá của Công ty Cổ phần 207 đã đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản người dân ngay dưới chân lèn đá thuộc thôn Tiên Phong, xã Quảng Tiên. Điều đáng nói đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc này.

Nguyên nhân khiến đá bay ào ào vào khu dân cư là do chủ mỏ không tính toán kỹ trong khâu nổ mìn.

Trước đó, vào lúc 11h ngày 25/3, người dân nghe tiếng nổ lớn, sau đó phải bỏ chạy vì nhiều viên đá từ mỏ bay thẳng vào vườn nhà. Sự việc gây ảnh hưởng trực tiếp đến 6 hộ dân, trong đó có một căn nhà bị đá làm vỡ mái ngói, xuyên thủng trần.

Bà Đinh Thị Quý (SN 1972), trú thôn Tiên Phong vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh tượng đá bay vào vườn nhà. Theo bà Quý, có đến 4, 5 viên đá rơi vào vườn, rất may không có viên nào trúng người hay mái nhà.

Một trong những hòn đá lớn bay vào khu dân cư.

Bà Quý và nhiều hộ dân tại thôn Tiên Phong cũng vô cùng bức xúc trước vụ việc và đề nghị các cấp chính quyền cần kịp thời vào cuộc, có biện pháp xử lý dứt điểm, để người dân yên tâm sinh sống.

"Tôi đang nằm ngủ ở giường thì nghe tiếng động lớn, sau đó một hòn đá xuyên qua mái ngói, rách trần nhà rồi rơi thẳng xuống gần chỗ tôi nằm, ngoài vườn còn mấy viên to bằng bàn tay nằm rải rác nữa. Trước đây vì nổ mìn, đá bay vào cũng làm hỏng nhà tôi một lần rồi. Mỗi lần họ nổ mìn là lại thấp thỏm lo sợ, phải đi trốn. Nhà cửa hư hỏng đã đành, nếu đá rơi trúng người thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra", bà Lê Thị Thủy, một hộ dân khác lo lắng.

Không chỉ nổ mìn gây ảnh hưởng đến khu dân cư, hoạt động khai thác, vận chuyển đá cũng khiến người dân bức xúc vì ô nhiễm bụi, cày phá đường giao thông.

Theo ông Hoàng Văn Ngừng, Chủ tịch UBND xã Quảng Tiên, sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã Quảng Tiên cũng đã chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, lập biên bản hiện trường, đồng thời tạm đình chỉ hoạt động đối với mỏ đá của Công ty Cổ phần 207.

Trước đó, vào tháng 7/2021, chính quyền xã Quảng Tiên cũng từng có tờ trình về việc kiểm tra và thu giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần 207.

Mỏ đá nợ thuế tiền tỷ

Mỏ đá thuộc Công ty Cổ phần 207 được cấp phép khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường từ năm 2011, diện tích 4,9 ha, thời hạn 30 năm. Mỏ đá này đang nợ thuế tiền tỷ và đang bị cưỡng chế hóa đơn.

Theo Chi Cục Thuế khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình, tổng số tiền thuế, tiền phạt và tiền nộp chậm mà mỏ đá thuộc Công ty Cổ phần 207 đang nợ đọng là hơn 2,4 tỷ đồng. Phía đơn vị thuế cũng đã nhiều lần ra thông báo về việc chậm nộp thuế, thế nhưng đến nay phía mỏ đá vẫn chưa chịu thực hiện.

Công ty Cổ phần 207 đang nợ thuế hơn 2,4 tỷ đồng.

Trao đổi với Dân trí, bà Trương Thị Kim Cúc, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn cho biết, nhiều năm qua, mỏ đá của Công ty Cổ phần 207 thường xuyên chậm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Do nợ đọng thuế, mỏ đá này đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn đến tháng 11/2022.

"Cưỡng chế hóa đơn đồng nghĩa với việc mỏ đá sẽ không được xuất hóa đơn trong các hoạt động kinh doanh. Trong thời điểm này, nếu họ bán đá ra ngoài là bán chui chứ không có hóa đơn, chứng từ. Chúng tôi cũng đang đề xuất, phối hợp với các bên liên quan để có biện pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng nợ thuế", bà Cúc cho hay.