Vụ thi thể trong quán karaoke ở Bình Dương: Nạn nhân có biểu hiện tâm thần

Chiều 25/12, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024. Tại buổi họp báo, Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an Bình Dương, đã trả lời câu hỏi liên quan đến vụ thi thể được phát hiện dưới hầm chứa nước trong quán karaoke An Phú, TP Thuận An, vào ngày 16/10.

Đại tá Chính cho biết, thi thể trong quán karaoke An Phú được xác định là ông L.Q.L. (quốc tịch Trung Quốc). Trước đó, ông L. bỏ nhà đi khoảng 1 tháng. Quá trình điều tra, Công an Bình Dương nhận định khả năng nạn nhân leo lên trên tầng rồi rơi xuống hầm chứa nước dẫn đến tử vong. Ngoài ra, quá trình trích xuất camera quanh khu vực, công an nhận định nạn nhân có biểu hiệu tâm thần.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an Bình Dương (Ảnh: Phạm Diện).

"Công an Bình Dương vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án. Đến nay, chưa phát hiện có dấu hiệu tội phạm liên quan đến thi thể trên", Đại tá Chính nói.

Như báo Dân trí đã đưa tin, lúc 9h40 ngày 16/10, Công an phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), nhận được điện thoại trình báo từ anh N.V.T. (SN 1994, quê An Giang).

Anh T. là YouTuber, chuyên quay phim khám phá. Khoảng 11h-12h ngày 15/10, T. điều khiển xe máy chở theo người cháu 15-16 tuổi, từ quê An Giang đến cơ sở karaoke An Phú ở TP Thuận An để quay phim. Khi đi vào sâu bãi xe phía trong quán để quay, T. phát hiện một bàn tay người (từ khủyu đến bàn tay) đang phân hủy cạnh thùng rác và một đầu người nổi lên dưới hố ga.

Quá hoảng sợ, T. đi ra ngoài và chở người cháu về An Giang, không báo ngay cho công an địa phương. Sau khi về quê, T. nhận thức là cần trình báo để cơ quan công an xác minh làm rõ nên anh đã gọi điện thoại báo tin cho Công an phường An Phú về vụ việc trên.