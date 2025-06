Vụ tài xế lái ô tô xuống bãi biển: Đề nghị cảnh sát xử lý nghiêm

Chiều 2/6, ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa, cho biết, đã có công văn gửi nhiều cơ quan, đơn vị để làm rõ hành vi gây mất an ninh trật tự trong vụ tài xế lái ô tô xuống bãi biển, buộc dân nhường đường.

Theo đó, UBND thành phố Tuy Hòa đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên xác minh, xử lý nghiêm (nếu có vi phạm) đối với trường hợp điều khiển xe bán tải mang biển số 78A-176.xx chạy trên bãi biển thành phố Tuy Hòa vào chiều 31/5, gây mất an ninh trật tự, mất an toàn cho nhân dân và du khách.

Thời điểm ô tô di chuyển, bãi biển Tuy Hòa đang đông người (Ảnh: Cắt từ clip).

UBND thành phố cũng giao Ban Quản lý Dịch vụ công ích của địa phương khẩn trương rà soát quy chế, tổ chức cắm biển báo cấm ô tô tại bãi biển theo quy định trước ngày 6/6.

Giao UBND phường 7, UBND phường 9 (thành phố Tuy Hòa, nơi có bãi biển) cử lực lượng thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp gây mất an ninh trật tự tại khu vực biển theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài gần 1 phút, ghi lại cảnh chiếc ô tô bán tải màu đen chạy trên bãi biển thành phố Tuy Hòa.

Thời điểm ô tô di chuyển có rất đông người, gồm cả người lớn và trẻ em đang tắm, vui chơi trên bãi biển. Để di chuyển, tài xế ô tô liên tục bấm còi inh ỏi, buộc người dân phải nhường đường.

Đi được vài phút, ô tô bán tải gặp cát lún, không thể di chuyển tiếp. Sau đó, một xe múc đã được điều đến bãi biển Tuy Hòa để đưa ô tô bán tải thoát khỏi vị trí cát lún.

Dưới phần bình luận của clip, nhiều tài khoản Facebook cho rằng bãi biển là khu vực công cộng để người dân vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, hành vi chạy ô tô và bấm còi inh ỏi của tài xế ở khu vực này đã gây nguy hiểm cho cộng đồng. Họ đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý theo quy định.