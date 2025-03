Vụ tài xế "hoa mắt" vì biển báo giao thông: Rút gọn thông tin

Ông Nguyễn Đức Sơn, Phó trưởng Phòng Đô thị thành phố Pleiku, đã thông tin về việc điều chỉnh quy định giới hạn tốc độ sau khi nhận được phản ánh từ báo Dân trí.

Theo đó, các quy định về giới hạn tốc độ với nhiều khung giờ khác nhau gây khó khăn cho người tham gia giao thông trong việc nhận diện và xử lý thông tin từ biển báo.

Biển báo giới hạn tốc độ 40km/h trên đường Lê Duẩn, thành phố Pleiku trước và sau khi điều chỉnh (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trong tháng 2, Phòng Quản lý đô thị thành phố Pleiku phối hợp với Văn phòng khu quản lý đường bộ III điều chỉnh lại các khung giờ giới hạn tốc độ tại khu vực trường học trên đường Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp. Khung giờ mới được thống nhất từ 6h30 đến 17h30 hàng ngày.

Ông Sơn cho biết, việc điều chỉnh biển báo tốc độ tại các khu vực trường học khác đang được phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai để đảm bảo đồng bộ và hiệu quả, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Dự kiến công việc sẽ hoàn thành trong tháng 3.

Ông cũng nhấn mạnh rằng một số biển báo và trụ đèn tín hiệu bị cây xanh che lấp hoặc hư hỏng sẽ được kiểm tra và thay thế để đảm bảo an toàn giao thông.

Biển báo hết tốc độ 40km/h trên đường Võ Nguyên Giáp đã được bỏ phần khung giờ chi chít (Ảnh: Phạm Hoàng).

Từ năm 2018 đến 2022, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai lắp đặt biển báo tốc độ tối đa cho phép qua khu vực trường học theo dự án "Giảm tốc độ - Trường học an toàn" do Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á tài trợ.

Theo quy định của UBND tỉnh Gia Lai, biển báo hạn chế tốc độ được lắp đặt tại khu vực trường học vào khung giờ cao điểm học sinh đến trường và ra về, với tốc độ không quá 40km/h trên đường đôi có dải phân cách và không quá 30km/h trên đường hai chiều không có dải phân cách.

Cơ quan chức năng đang làm việc để điều chỉnh lại khung giờ giới hạn tốc độ nhằm đảm bảo hiệu quả, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trước đó, nhiều tuyến đường tại Pleiku đã gắn biển báo giới hạn tốc độ 30-40km/h với nhiều khung giờ cố định như 6h-7h, 10h30-11h15, 12h15-13h00 và 16h30-17h30, gây khó khăn cho tài xế trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin.

Anh Huỳnh Bảo Toàn, một tài xế đến từ TPHCM, chia sẻ việc vừa lái xe, vừa đọc biển báo và xem đồng hồ là một thách thức lớn với anh. "Nếu ai vừa điều khiển xe, đọc biển báo và xem đồng hồ, phân tích thì phong làm siêu nhân", anh Toàn ví von.