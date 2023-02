Vụ tai nạn 3 người tử vong: Tài xế xe khách không quan sát

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 người tử vong vào rạng sáng ngày 21/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay tài xế xe khách Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) khai nhận ban đầu do không quan sát phía trước nên đâm vào đuôi xe tải mang BKS 81C-156.90 do tài xế Trịnh Đức Thạnh (27 tuổi, trú huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Xe khách bị biến dạng sau cú tông rất mạnh vào đuôi xe tải (Ảnh: Công Binh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, tốc độ xe khách lúc tông vào đuôi xe tải là 64-65 km/h. Theo cơ quan công an, với đoạn đường này xe khách chạy đúng tốc độ cho phép, còn xe tải thì dừng đỗ đúng chỗ vì đoạn đường này không có biển cấm dừng đỗ.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 1h35 ngày 21/2, tại Km 1010+300m tuyến quốc lộ 1A (thuộc xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), xe ô tô khách mang BKS 51B-199.56 do tài xế Nguyễn Anh Tiên, điều khiển tông rất mạnh vào đuôi xe ô tô tải BKS 81C-156.90 đang đỗ sát mép đường bên phải cùng chiều. Lúc này có một số người đang bốc gạch từ trên xe tải xuống.

Theo kết luận ban đầu của cơ quan công an, cú tông rất mạnh nên đầu xe khách dính chặt vào đuôi xe tải, biến dạng.

Hậu quả, một người trên xe khách tử vong tại chỗ, một người tử vong trên đường đưa đi cấp cứu và một người tử vong tại bệnh viện.

Các nạn nhân bị thương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Ảnh: Công Bính).

Vụ tai nạn cũng làm 17 người khác bị thương, trong đó 4 người bị thương nhẹ đã được về nhà, 13 người đang được đưa đi cấp cứu. Trong số các nạn nhân bị thương có 2 công nhân đang bốc gạch cho xe tải.