Vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Chiến sĩ công an hy sinh trước ngày cưới

Hy sinh trước ngày tổ chức đám cưới

Trưa 31/7, trong căn nhà nằm cuối đường Nguyễn Khuyến, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), người thân và đồng nghiệp tập trung tổ chức tang lễ cho Đại úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi, cán bộ CSGT Trạm Madaguôi). Đại úy Sáng là một trong 3 cán bộ công an hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chia buồn cùng ông Lê Ngọc Vĩnh, bố của Đại úy Lê Ánh Sáng (Ảnh: Đặng Dương).

Dáng người gầy gò, đứng chắp tay hướng về dòng người đến viếng con trai, ông Lê Ngọc Vĩnh (72 tuổi, quê Hà Tĩnh) đôi mắt đỏ hoe khi nhắc về sự ra đi đột ngột của con. Dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng ông lão vẫn chưa thể chấp nhận nổi chuyện con trai hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Ông Vĩnh cho biết, theo kế hoạch, gia đình từ quê nhà ở Hà Tĩnh vào Lâm Đồng, nơi anh Sáng công tác, để tổ chức lễ cưới cho anh. Thế nhưng chuyến đi tưởng chừng là hạnh phúc thì cả gia đình lại đón con về trong cảnh mất mát, đau thương.

Ông Lê Ngọc Vĩnh 72 tuổi, bố của Đại úy Lê Ánh Sáng (Ảnh: Đặng Dương).

"Hai con vừa làm đám hỏi xong, dự định 30/7 (âm lịch) này hai bên gia đình tổ chức tiệc cưới nhưng không ngờ con không còn nữa. Khi nghe tin con gặp nạn, gia đình chết lặng, gia đình tôi tức tốc bay vào cùng con", ông Vĩnh nghẹn lời, chia sẻ.

Chưa kịp ăn bữa cơm!

Đại tá Trần Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết 3 cán bộ công an thuộc trạm CSGT tỉnh Madaguôi bị đất đá vùi lấp và hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để ghi nhận sự công sức và đóng góp của 3 cán bộ chiến sĩ, Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các bộ ngành sớm công nhận liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm, thời điểm xảy ra vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc, cán bộ chiến sĩ CSGT đã cùng người dân địa phương di dời các chướng ngại vật trên đường để bảo đảm việc đi lại. Vừa khắc phục xong sự cố này thì vụ sạt lở thứ 2 tiếp tục xảy ra, lúc này có người chưa kịp ăn cơm thì gặp nạn.

Đại tá Trần Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng: Có đồng chí mải làm nhiệm vụ, chưa kịp ăn cơm thì gặp nạn (Ảnh: Đặng Dương).

"Mọi việc diễn ra quá nhanh. Hôm qua tôi còn gặp, động viên khi các anh em vừa giải phóng xong điểm sạt lở, điều phối giao thông trước chốt đèo Bảo Lộc", Đại tá Trương Minh Đương xót xa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nghe Giám Công an tỉnh Lâm Đồng báo cáo sơ bộ vụ sạt lở.

Ngày 31/7, sau khi thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở được tìm thấy, Đại tá Trương Minh Đương đã có thư gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng biến đau thương thành hành động cách mạng, tiếp tục huy động phương tiện, lực lượng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn và phân tuyến, phần luồng, hỗ trợ người dân tham gia giao thông. Đồng thời quan tâm, động viên, giúp đỡ gia đình các cán bộ đã hy sinh, góp phần làm vơi đi nỗi đau, nỗi mất mát.