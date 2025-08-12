Vụ phó bí thư xã tông nhiều người: Nạn nhân bị hất văng, nằm la liệt

Gần một ngày sau vụ tai nạn giao thông tại xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai), sáng 12/8, đoàn công tác của UBND tỉnh Lào Cai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng.

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 11/8, tại sân nhà văn hóa thôn Làng Chạng khi tại đây đang diễn ra chương trình văn nghệ, làm cháu P.D.K. (8 tuổi) tử vong, nhiều người khác (chủ yếu là phụ nữ và trẻ em) bị thương.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên chị Hóa (Ảnh: CTV).

Tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã trực tiếp thăm hỏi từng bệnh nhân. Ông Đặng Đình Thắng - Giám đốc Trung tâm cho biết, trong đêm 11/8 và sáng 12/8, đơn vị này tiếp nhận 11 nạn nhân. Qua thăm khám có 4 người bị đa chấn thương nghiêm trọng đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cơ sở 1.

Nằm bất động với cơ thể đầy thương tích, chị Ngô Thị Hóa (29 tuổi, thôn Làng Chạng) nghẹn giọng kể lại, bản thân vẫn còn run sợ và không nghĩ mình còn sống.

“Chỉ trong chớp mắt, xe lao vào, tiếng hét vang lên, bàn ghế đổ sập. Tôi bị hất văng ra xa, ngất lịm. Tỉnh lại, tôi thấy người lớn trẻ con nằm la liệt giữa tiếng khóc, tiếng kêu cứu. Tôi không thể ngồi dậy vì cả người đau đớn vô cùng”, nữ nạn nhân kể.

Theo bác sĩ, chị Hóa bị gãy xương sườn, đụng dập nhu mô phổi phải, tổn thương lồng ngực. Các bác sĩ đang hoàn tất hồ sơ để chuyển chị về điều trị tại tuyến tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai thăm hỏi và động viên sức khỏe cháu bé 7 tuổi (Ảnh: CTV).

Cùng nằm điều trị với chị Hóa là 5 nạn nhân khác, trong đó có cháu bé mới chỉ 38 tháng tuổi. Không giấu được sự hoảng loạn, chị Mai Thị Huế (28 tuổi, ở thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng) - một trong những nạn nhân bị thương - nhớ lại: “Khi đó khoảng 20h30, tôi đang cùng con trai 7 tuổi và nhiều cháu nhỏ khác đứng trong sân nhà văn hóa. Bất ngờ xe Fortuner biển xanh lao thẳng vào. Tôi chỉ kịp ôm con thì bị chiếc xe hất văng xuống đất. Bàn ghế vỡ vụn, người lớn, trẻ con la hét, ngã xuống khắp nơi”, chị Huế nghẹn lời.

“Biết tin cháu K. không qua khỏi, lòng tôi như thắt lại. Đó là điều không ai có thể tưởng tượng sẽ xảy ra trong một đêm như thế”, chị chia sẻ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 12 người thương vong tại xã Phong Dụ Thượng đêm 11/8 (Ảnh: Lê Đức).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, tối 11/8, xã Phong Dụ Thượng tổ chức chương trình văn nghệ. 20h30 cùng ngày, ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng, lái ô tô Toyota Fortuner biển xanh, mang biển số 21C-1927 di chuyển từ nhà hàng Nam Phong đến nhà văn hoá thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng để dự chương trình văn nghệ nêu trên.

Trong quá trình di chuyển, ông Mạnh đã gây tai nạn nghiêm trọng. Kết quả kiểm tra cho thấy ông Mạnh vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.