Vụ nữ du khách trôi 17 giờ trên biển: Chưa tìm thấy 2 nạn nhân còn lại

Dân trí Trao đổi với phóng viên, nữ du khách trôi 17 giờ trên biển cho hay, hiện tại cô rất mệt mỏi. Cô mong lực lượng chức năng sớm tìm được 2 bạn đồng hành vẫn còn mất tích.

Ngày 25/12, đại diện lãnh đạo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay, hiện tại đơn vị vẫn đang huy động phương tiện, lực lượng và thuê thêm tàu cá của ngư dân tiếp tục tìm kiếm 2 người được cho là mất tích vì lật thuyền kayak xảy ra ngày 20/12 vừa qua.

3 du khách đi thuyền kayak thì gặp nạn; một nữ du khách được cứu sống, 2 người khác đang mất tích.

Hiện các lực lượng được huy động hoạt động liên tục trên biển để tìm kiếm 2 nạn nhân được cho là mất tích; phạm vi tìm kiếm kéo dài từ vùng biển tỉnh Quảng Nam đến tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích của 2 nạn nhân này.

Trao đổi với phóng viên Dân trí qua điện thoại, nữ du khách bị trôi 17 giờ trên biển cho hay, hiện cô rất mệt mỏi. Cô rất lo lắng cho số phận của 2 người đi cùng và mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm thấy 2 người này.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, hiện nay vào mùa đông, thời tiết phức tạp, biển động gây ảnh hưởng đến sự an toàn của người đi tắm biển và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước.

Ban quản lý khuyến cáo người chơi sup, thuyền kayak tại các bãi biển trên địa bàn không tham gia hoạt động khi có thời tiết cực đoan, biển động mạnh; không chèo sup quá xa bờ; không sử dụng chất kích thích khi tham gia chơi sup.

Ngoài ra, không tham gia chơi sup khi có tiền sử bệnh lý về xương khớp, bệnh tim mạch, thần kinh; không lặn vào vùng bảo vệ san hô khi chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng; mặc áo phao và cài dây bảo hộ vào chân trong suốt thời gian chèo sup, kayak; nên đi theo nhóm để hỗ trợ nhau khi có sự cố xảy ra. Đặc biệt, liên hệ lực lượng cứu hộ và trật tự tại khu vực để được hướng dẫn tham gia.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 5h ngày 21/12, tàu cá mang số hiệu QNa 03265 TS do ông Trần Dương (50 tuổi, trú xã cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, khi đang hành nghề gần đảo Cù Lao Chàm (thuộc xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An) thì phát hiện một người phụ nữ đang trôi dạt trên biển cùng một thuyền kayak.

Sau đó, tàu cá QNa 03265 TS đã ứng cứu và đưa nữ du khách này bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa Đại.

Theo lời khai của nữ du khách, chị từ TPHCM ra Đà Nẵng du lịch và lưu trú tại một khách sạn trên đường Đống Đa.

Khoảng 11h ngày 20/12, chị cùng 2 người khác thuê 2 thuyền kayak ra khu vực biển Thành Vinh (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) chơi thì không may gặp nạn. Thuyền của 2 người bạn của nữ du khách bị lật, chị tiếp cận hỗ trợ nhưng bị sóng lớn đánh trôi dạt trên biển ra đến tận đảo Cù Lao Chàm; cách nơi xuất phát khoảng 30 km. Chị may mắn được ngư dân ứng cứu, còn 2 người bạn của chị hiện vẫn chưa rõ tung tích.

Công Bính