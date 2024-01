Vụ nhà máy sắn "bức tử" sông Hồng: Phạt công ty chủ quản 840 triệu đồng

Liên quan tới vụ "Khúc sông Hồng đen kịt, bốc mùi vì nước thải của nhà máy sắn", như báo Dân trí đã phản ánh, ngày 21/1, UBND tỉnh Lào Cai cho biết đã ban hành Quyết định số 113/QĐ-XPHC ngày 18/1, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH một thành viên chế biến nông sản thực phẩm Hiếu Hưng.

Theo đó, nhà máy sắn Tân An (thuộc Công ty TNHH một thành viên chế biến nông sản Hiếu Hưng), trong phản ánh của báo Dân trí, đã có hành vi để nước thải từ vỏ sắn rò rỉ ra sông Hồng, gây ô nhiễm cả một khúc sông.

Toàn cảnh Nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Tân An. Khu vực bãi tập kết vỏ sắn làm rò rỉ nước thải ra sông Hồng được khoanh tròn đỏ (Ảnh: Trần Thanh).

Theo kết luận của UBND tỉnh Lào Cai, Công ty TNHH một thành viên chế biến nông sản thực phẩm Hiếu Hưng bị xử phạt do đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính như, lưu lượng được phép xả thải lớn nhất của Dự án nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu xã Tân An, huyện Văn Bàn, do Công ty TNHH một thành viên chế biến nông sản thực phẩm Hiếu Hưng làm chủ đầu tư đã vượt quá mức cho phép.

Theo đó, nhà máy sắn được xả theo quy định là 18,75m3/giờ, tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra ngày 15/12/2023, của đoàn kiểm tra liên ngành, Công ty TNHH một thành viên chế biến nông sản thực phẩm Hiếu Hưng đã thực hiện xả thải với lưu lượng 655,4m3/giờ.

Nước thải rò rỉ từ bãi tập kết vỏ sắn của nhà máy sắn Tân An ra sông Hồng (Ảnh: Trần Thanh).

Ngoài ra, nhà máy sắn đã xả thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 3 lần.

"Với các hành vi vi phạm hành chính nêu trên, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, UBND tỉnh đã xử phạt Công ty TNHH một thành viên chế biến nông sản thực phẩm Hiếu Hưng số tiền là 840 triệu đồng", UBND tỉnh Lào Cai nêu rõ.

UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu Công ty TNHH một thành viên chế biến nông sản thực phẩm Hiếu Hưng, buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định, và báo cáo kết quả đã khắc phục trong thời hạn 30 ngày kết từ ngày nhận được quyết định xử phạt.