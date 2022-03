Vụ máy xúc từ xe tải rơi đè chết người: Tạm giữ hình sự tài xế

Ngày 14/3, thông tin từ Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết đã tạm giữ hình sự tài xế Bùi Văn Huy (SN 1991, trú tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp) để điều tra, làm rõ hành vi điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một người tử vong.

Kinh hoàng xe tải chở xe cẩu mất lái đè lên người đàn ông đứng bên đường

Trước đó, khoảng 8h ngày 13/3, trên quốc lộ 48A, đoạn qua xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, tài xế Bùi Văn Huy điều khiển xe tải mang BKS 14C-077.83, chở chiếc máy xúc di chuyển từ đường liên xã ra quốc lộ 48A. Khi xuống dốc, tài xế không làm chủ được tay lái nên chiếc xe lao thẳng sang bên kia đường rồi đâm vào nhà dân, tài xế đã nhảy khỏi cabin thoát thân.

Lúc này, chiếc máy xúc trên xe tải rơi xuống, đè vào ông T.Q.T. (SN 1951, trú xóm Hợp Thuận, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo đoạn clip do camera an ninh ghi lại cho thấy, thời điểm xảy ra tai nạn, ngoài ông T. bị tử vong còn có một người đàn ông khác đã may mắn chạy thoát.

Được biết, nạn nhân tử vong và tài xế gây tai nạn đều là người cùng xóm Hợp Thuận, xã Đồng Hợp.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Quỳ Hợp tiếp tục điều tra, làm rõ.