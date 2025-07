Vụ lật tàu trên Vịnh Hạ Long: Có 17 nạn nhân ở Hà Nội

Chiều 20/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp các gia đình có người thân thiệt mạng và bị thương trong vụ lật tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.

Tổng số tiền hỗ trợ bước đầu là 88 triệu đồng, được trích từ quỹ cứu trợ thành phố.

Theo thông tin cập nhật ban đầu từ các xã, phường trên địa bàn Hà Nội, đã có 17 công dân của Hà Nội được xác nhận tử vong và 1 người bị thương trong vụ lật tàu.

Tàu Vịnh Xanh QN-7105 bị lật trên Vịnh Hạ Long được lai dắt vào bờ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ngay sau khi tiếp nhận báo cáo từ cơ sở, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phối hợp cùng các xã phường như Hoàng Liệt, Thường Tín, Hồng Vân, Đại Thanh, An Khánh - nơi có công dân gặp nạn để triển khai nhanh việc hỗ trợ, thăm hỏi. Mức hỗ trợ cụ thể là 5 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong, 3 triệu đồng cho người bị thương.

Đối với các cháu nhỏ mồ côi cha mẹ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đang xây dựng kế hoạch chăm lo, hỗ trợ cho các cháu.

Tại các địa phương, công tác phối hợp đang được đẩy nhanh. Danh sách các nạn nhân tiếp tục được rà soát từ nhiều nguồn để đảm bảo không bỏ sót, đồng thời thành phố tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ban hành công điện về việc hỗ trợ, thăm hỏi gia đình nạn nhân trên địa bàn thành phố trong vụ lật tàu này.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND thành phố chính sách hỗ trợ nạn nhân tử vong và người bị thương. Các đơn vị, địa phương bố trí các điều kiện y tế tốt nhất để cứu chữa người bị thương.

Sở Nội vụ được giao chủ trì thực hiện hỗ trợ các điều kiện tổ chức tang lễ chu đáo cho các nạn nhân.

Liên quan đến cơ bão số 3 - bão Wipha, các chuyên gia nhận định thời điểm bão đi vào Vịnh Bắc Bộ là khoảng trưa 21/7, thời điểm bão đi dọc các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa là khoảng tối 21 và rạng sáng 22/7.

Theo dự báo, tâm mưa lớn do bão gây ra sẽ ở các địa phương như Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, Nghệ An với tổng lượng mưa lên tới 350mm diện rộng và cá biệt sẽ có điểm mưa lên tới 450-500mm.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết từ tối và đêm 21/7, trên đất liền Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 7-9, giật cấp 10-11; sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14.

Từ ngày 21 đến 23/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h), vị chuyên gia cảnh báo.