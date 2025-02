Vụ khe co giãn cao tốc bị bung, nhiều xe nổ lốp: Cục Đường bộ chỉ đạo nóng

Chiều 7/2, đại diện đơn vị quản lý và khai thác cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn cho biết, Văn phòng quản lý đường bộ II.1, thuộc Khu quản lý đường bộ II Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản đề nghị Ban quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông vận tải) khắc phục, sửa chữa khe co giãn bị bung trên cao tốc qua tỉnh Thanh Hóa.

"Cục Đường bộ Việt Nam cũng có chỉ đạo nóng, tất cả các đơn vị khác cần rà soát kỹ trên tuyến, nếu có hiện tượng phải sửa luôn, không đợi đến khi hỏng mới sửa", vị đại diện nói.

Thanh co giãn trên cao tốc bị bung (Ảnh: Quang Đề).

Theo đề nghị của Văn phòng quản lý đường bộ II.1, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, do Ban quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư.

Dự án này đã được bàn giao, tiếp nhận đưa vào khai thác từ ngày 20/6/2024, đến nay công trình đang trong thời gian bảo hành.

Qua công tác quản lý, theo dõi, cho thấy tại Km341+182, đoạn qua xã Trung Chính, huyện Nông Cống xuất hiện tình trạng khe co giãn trên mố phía Bắc bị hư hỏng, nứt vỡ bê tông, tấm thép co giãn dạng răng lược bị bong bật khỏi vị trí, với kích thước 2m, gây mất an toàn giao thông.

Văn phòng quản lý đường bộ II.1 đề nghị Ban quản lý dự án 2 chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương sửa chữa, khắc phục các hư hỏng nêu trên, xong trước ngày 14/2.

Ô tô bị nổ lốp sau sự cố bật khe co giãn (Ảnh: Quang Đề).

Việc sửa chữa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn kết cấu công trình và an toàn giao thông trong quá trình khai thác, sử dụng.

Trước khi triển khai sửa chữa, Ban quản lý dự án 2 và nhà thầu phải lập phương án sửa chữa, thời gian thực hiện, phương án đảm bảo an toàn giao thông gửi Cục Cảnh sát giao thông C08 và các đơn vị liên quan.

Khe co giãn được xử lý tạm thời trong đêm ngày 6/2 (Ảnh: Hoàng Thuận).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 17h40 ngày 6/2, khe co giãn trên cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, đoạn qua xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa bị bung bật khiến hàng loạt ô tô nổ lốp.

Sau khi sự việc xảy ra, đơn vị quản lý và khai thác tuyến cao tốc đã cử lực lượng chức năng xử lý tạm thời, đảm bảo giao thông qua lại an toàn.