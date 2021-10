Vụ giải cứu 17 cá thể hổ: Hai đơn vị nhận nuôi 9 con hổ còn sống

Dân trí Liên quan đến vụ giải cứu 17 con hổ bị nuôi nhốt trái phép, đến thời điểm này, Nghệ An đã tìm được 2 đơn vị nhận nuôi 9 con hổ còn sống.

Đó là thông tin được ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An thông tin tại buổi họp báo về tình hình kinh tế, xã hội Nghệ An quý III vào chiều 12/10.

Theo ông Toàn, sau khi Công an tỉnh Nghệ An chuyển hồ sơ 9 con hổ còn sống được thu giữ từ nhà dân cho Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh này đã gửi văn bản xin ý kiến Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tìm hướng xử lý.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An cho biết, hiện 9 con hổ còn sống đã có 2 đơn vị nhận nuôi, tuy nhiên, chưa tiết lộ về 2 đơn vị này (Ảnh: Nguyễn Duy).

"Đến nay đã có hai đơn vị đồng ý xin tiếp nhận 9 con hổ trên để nuôi nhốt, chăm sóc. Hiện nay các thủ tục đã hoàn tất, chỉ còn khâu cuối cùng theo đề nghị của Tổng cục Lâm nghiệp là phải được UBND hai địa phương - nơi có hai đơn vị nhận nuôi đồng ý tiếp nhận. Hiện nay, hai địa phương đã họp và lên phương án tiếp nhận. Ngày hôm qua (11/10), chúng tôi đã tổ chức ra tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm - nơi đang nuôi nhốt 9 con hổ này và cho thấy chúng phát triển bình thường, khỏe mạnh và sắp tới sẵn sàng cho công việc bàn giao", ông Toàn nói.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông Nghệ An, thông tin về việc đã tìm được "mái nhà" mới cho 9 con hổ.

Khi được hỏi về hai đơn vị cụ thể nào tiếp nhận nuôi 9 con hổ nói trên, ông Nguyễn Ngọc Toàn cũng như lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Nghệ An nói chưa thể tiết lộ.

"Khi nào chính thức bàn giao chúng tôi sẽ thông tin cụ thể tới báo chí và cơ quan chức năng về hai đơn vị nhận nuôi nói trên", lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm cho biết.

Đối với việc xử lý 8 con hổ chết, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, phải chờ kết thúc vụ án, tang vật sẽ được tòa tuyên khi vụ án đưa ra xét xử (Ảnh: Nguyễn Duy).

Trước đó, trả lời Dân trí về việc kinh phí nuôi nhốt 9 con hổ đang sống tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết phải chi trả cho đơn vị này khoảng 20 triệu đồng/ngày (bao gồm tiền ăn, công chăm sóc).

Đối với việc xử lý 8 con hổ chết, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, phải chờ kết thúc vụ án, tang vật sẽ do tòa tuyên khi vụ án được đưa ra xét xử.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 4/8, Công an tỉnh Nghệ An ập vào 2 cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành, giải cứu 17 cá thể hổ trưởng thành được nuôi nhốt dưới hầm. Sau đó, trong quá trình gây mê, vận chuyển, 8 trong số 17 con hổ bị chết bất thường.

Vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 11/8, Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ bắt quả tang nuôi nhốt hổ trái phép trong nhà dân xảy ra tại xã Đô Thành (huyện Yên Thành). Cơ quan chức năng đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm". Nguyễn Văn Hiền đã nuôi nhốt trái phép 14 con hổ Đông Dương trong tầng hầm của nhà riêng.

