Vụ giả chữ ký trong “Chứng chỉ quy hoạch”: Chuyển Công an Kinh tế điều tra nếu phát hiện vi phạm!

Long An:

Sở Xây dựng Long An đã họp liên ngành để để xác minh thông tin Báo Dân trí phản ánh.

Ngày 28/8, nguồn tin từ Sở Xây dựng tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đã có văn bản về nội dung cuộc họp liên ngành để làm rõ một số nội dung Báo Dân trí phản ánh tại khu dân cư cao cấp Lexington Garden (xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Cuộc họp diễn ra vào chiều ngày 23/8 do Giám đốc Sở Xây dựng đã trủ trì với sự tham dự của đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Sở Thông tin và truyền thông, Công an tỉnh, UBND TP Tân An, UBND huyện Đức Hòa…

Như Báo Dân trí đã phản ánh, vừa qua, tại Long An xôn xao về một quyết định mang số 1924/UBND-CCQH ngày 22/11/2017 về việc cấp “Chứng chỉ quy hoạch”, người ký là ông Huỳnh Văn Nhịn, Phó Chủ tịch UBND TP Tân An. Đáng chú ý là “chứng chỉ” này lại được cấp cho 3 chủ đầu tư có đất tại huyện Đức Hoà. Tại cuộc họp ông Nhịn cho biết UBND TP Tân An đã có văn bản số 2055/UBND-KT ngày 2/8/2018 khẳng định chứng chỉ quy hoạch trên là giả mạo.

Văn bản của Phó Chủ tịch UBND TP. Tân An.

Đối với tên dự án “Khu dân cư cao cấp Lexington Garden” tại xã Đức Lập Hạ, đại diện Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Đức Hòa cho biết, trên địa bàn huyện không có tên dự án nêu trên. Qua rà soát, trên địa bàn huyện có dự án Khu dân cư Đức Hạnh tại ấp 1, xã Đức Lập Hạ do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Phúc Vinh làm chủ đầu tư, người đại diện pháp luật là ông Huỳnh Khánh Vinh.

Đại diện Phòng Kinh tế Hạ tầng cho biết thêm, tiến độ của dự án Khu dân cư Đức Hạnh đã được UBND huyện Đức Hòa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và thông qua quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, hiện đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh đồ án quy hoạch theo ý kiến của địa phương, cộng đồng dân cư để thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt theo quy định. Hiện tại, dự án chưa triển khai thi công hạ tầng, chỉ sản lấp các ao, hồ trong khu vực dự án.

Liên quan tới thủ tục đất đai, Sở TNMT cho biết hiện dự án chưa được thực hiện thủ tục đất đai… Tại cuộc họp, đại diện Công an tỉnh cũng có ý kiến, theo thông tin báo chí phản ánh về dự án Khu dân cư cao cấp Lexington Garden, phát hiện hành vi giả mạo giấy tờ về chứng chỉ quy hoạch và hành vi lợi dung danh nghĩa chứng chỉ quy hoạch để kinh doanh, thu tiền khách hàng. Công an tỉnh ghi nhận thông tin sẽ xác minh ban đầu và xem xét nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ chuyển Công an Kinh tế để tiếp tục điều tra.

Từ tháng 3/2018, chủ đầu tư đã tiến hành thực hiện “Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất”.

Ghi nhận tại dự án Lexington Garden (tên thương mại do chủ đầu tư đặt – PV) cho thấy, nơi đây còn khá ngổn ngang, chỉ có một vài máy móc cùng một vài công nhân làm việc… Tuy nhiên, từ tháng 3/2018, chủ đầu tư đã tiến hành thực hiện “Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất” trong đó thể hiện rõ số lô, số thửa bán cho nhiều khách hàng. Một lô có diện tích 80m2 được chào bán với giá 684 triệu đồng và chia làm nhiều đợt thanh toán. Số tiền nhà đầu tư phải nộp cho lần đầu là 250 triệu đồng.

Thậm chí, để tăng sức hút và lôi kéo khách hàng, chủ đầu tư còn đưa ra những chính sách ưu đãi hấp dẫn cho những khách hàng thanh toán trong vòng 7 ngày (áp dụng từ ngày 5/1/2018) như chiết khấu 3 chỉ vàng SJC đối với những khách thanh toán 35%; chiết khấu 5% +3 chỉ vàng SJC đối với khách hàng thanh toán 50%; đối với khách hàng thanh toán 95% sẽ được CĐT chiết khấu 7%+ 3 chỉ vàng SJC.

“Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất” và phiếu thu tiền tại dự an Lexington Garden.

Đáng chú ý, cuộc họp liên ngành kết thúc với việc ghi nhận ý kiến của các đơn vị liên quan, tuy nhiên những vấn đề quan trọng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động kinh doanh bất động sản tại dự án chưa được đưa ra xem xét, đánh giá…

Luật sư Nguyễn Thị Thiên Thanh (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: “Việc dự án chưa đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định mà ký hợp đồng, trong đó thể hiện việc thanh toán giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở là vi phạm pháp luật. Hành vi này có thể bị xử phạt tiền từ 250 – 300 triệu đồng với lỗi “Kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định theo điểm a khoản 3 Điều 57 Nghị định 139 năm 2017 của Chính phủ".

Báo Dân trí tiếp tục thông tin.

Xuân Hinh – Trung Kiên