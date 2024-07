Vụ chú rể đánh tài xế xe ben: Chuyển hồ sơ sang công an

Sáng 16/7, Công an phường Tân An (thành phố Buôn Ma thuột, Đắk Lắk) đã chuyển hồ sơ để công an thành phố thụ lý điều tra vụ chú rể đánh tài xế xe ben.

Trước đó, Công an phường Tân An đã triệu tập chú rể đến trụ sở làm việc, lấy lời khai ban đầu về vụ việc.

Cơ quan công an dựng lại hiện trường vụ va chạm giữa xe rước dâu và xe ben (Ảnh: Uy Nguyễn).

Phía Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã cho dựng lại hiện trường, xác định lỗi trong vụ va chạm giao thông giữa xe ben và xe rước dâu dẫn đến việc chú rể đánh tài xế xe ben. Sau khi xác định lỗi bên nào, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xử lý các bước tiếp theo.

Riêng tài xế xe ben đang được điều trị và đã làm việc bước đầu với cơ quan công an.

Sau va chạm, chú rể đánh tài xế xe ben giữa phố (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó sáng 13/7, trên địa bàn phường Tân An (thành phố Buôn Ma Thuột) xảy ra vụ va chạm giữa xe ben chở vật liệu xây dựng và ô tô rước dâu. Sau đó, chú rể đã lao vào đánh tài xế xe ben giữa phố.

Tài xế xe ben sau đó đã vào bệnh viện điều trị thương tích, riêng chú rể sau đám cưới đã được cơ quan công an triệu tập đến làm việc.