Vụ chú rể đánh tài xế xe ben: Sau đám cưới công an sẽ mời làm việc

Chiều 14/7, một lãnh đạo Công an phường Tân An (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã xác định được danh tính của chú rể - người hành hung tài xế xe ben trên đường phố - và sẽ mời đến trụ sở công an làm việc.

"Hôm qua chú rể đám cưới nhà gái, hôm nay đang tổ chức đám cưới nhà trai nên ngày mai sẽ mời đến làm việc để làm rõ vụ việc. Đồng thời, công an phường đã đến bệnh viện làm việc với tài xế xe ben bị đánh để lấy thông tin nhưng hiện tài xế đang bị đau nên chưa thể trao đổi", vị lãnh đạo Công an phường Tân An thông tin.

Hiện trường vụ va chạm giao thông giữa xe ben và xe rước dâu (Ảnh: Uy Nguyễn).

Anh Trần Trung H. (28 tuổi, trú tại xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) - tài xế xe ben - xác nhận anh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh do bị thương tích ở vùng đầu, hàm mặt và vùng bụng.

Theo anh H., sáng 13/7, khi anh đang di chuyển trên đường, do trời mưa, xe đông nên xảy ra va chạm giao thông với xe rước dâu.

Chú rể lao vào rượt đánh tài xế xe ben giữa phố (Ảnh: Cắt từ clip).

"Khi tôi vừa xuống xe kiểm tra xem ai đúng sai, chú rể lập tức lao vào đánh đấm liên hồi, rượt tôi giữa phố. Rất may có nhiều người dân đến can ngăn nếu không tôi còn bị thương nhiều hơn. Hiện đầu tôi rất đau nhức, mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc này", anh H. nói.

Như đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 13/7, trên đường Nguyễn Chí Thanh (thành phố Buôn Ma Thuột).

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính chú rể (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi công an có mặt, cả 2 phương tiện đã rời khỏi hiện trường nên công an đã trích xuất camera để thu thập thông tin, điều tra vụ việc.