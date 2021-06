Vụ cháy phòng trà: Công trình không đảm bảo quy chuẩn an toàn phòng cháy

Dân trí Căn nhà 3 tầng không đảm bảo quy chuẩn an toàn về phòng cháy chữa cháy và không có lối thoát hiểm. Bởi vậy khi xảy ra cháy, các nạn nhân không thể thoát ra ngoài.

Khu vực phòng ngủ ở tầng 1, nơi phát hiện cả 4 người trong gia đình anh Nguyễn Trọng H. (chủ phòng trà) tử vong.

Sáng 16/6, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang phối hợp Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Bộ Công an và Viện Khoa học hình sự điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 15/6.

Vụ cháy xảy ra tại căn nhà số 146 đường Đinh Công Tráng (phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An). Công trình này gồm 3 tầng, trong đó tầng 1 được anh Nguyễn Trọng H. (SN 1984) thuê để mở phòng trà. Chủ phòng trà cùng vợ và 2 con nhỏ ngủ ở tầng 1

Tầng 2 của căn nhà bỏ trống. Căn phòng trên tầng 3 được chị Nguyễn Thị Lan P. (SN 1977, trú TP Vinh) thuê ở cùng con gái 12 tuổi.

Đại tá Cao Minh Huyền - Phó GĐ Công an tỉnh Nghệ An.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ cháy, Công an tỉnh Nghệ An điều 7 xe chuyên dụng cùng hơn 100 cán bộ chiến sỹ nhiều đơn vị đến chữa cháy, cứu nạn. Tuy nhiên do ngọn lửa bốc cao, bao trùm cả 2 tầng phía trước, gió Tây Nam thổi mạnh, căn nhà có chứa nhiều vật liệu dễ cháy... nên công tác chữa cháy, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Căn nhà 2 mặt tiền, trong đó tầng 1 được sử dụng làm phòng trà, có tổ chức ca nhạc. Chủ phòng trà sử dụng kính chịu lực và cửa cuốn bao quanh 2 mặt tiền tầng 1. Bởi vậy, sau khi phun nước làm mát, cơ quan chức năng phải dùng thiết bị chuyên dụng phá cửa, đập vỡ kính để tiến vào bên trong.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại căn nhà số 146 đường Đinh Công Tráng, TP Vinh.

Khi phá được cửa, khống chế được ngọn lửa, cơ quan chức năng phát hiện cả gia đình anh H. tử vong trên giường ngủ ở tầng 1. Mẹ con chị Nguyễn Thị Lan P. tử vong trong phòng tắm ở tầng 3.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 16/6, Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết bước đầu nhận định các nạn nhân tử vong do ngạt khói độc.

"Hiện trường xảy ra cháy kín, không có lối thoát nạn. Đây là công trình xây tự phát, không đảm bảo quy chuẩn về an toàn phòng cháy chữa cháy khi có sự cố cháy xảy ra. Đặc biệt là không có lối thoát hiểm", Đại tá Huyền thông tin.

Công trình không đảm bảo quy chuẩn an toàn phòng cháy, không có lối thoát hiểm, nhiều vật dụng để ngổn ngang ngáng lối đi ra cửa.

Căn cứ phân tích hiện trường, cơ quan chức năng xác định vào thời điểm xảy ra cháy, gia đình anh Nguyễn Trọng H. không biết có cháy. Khi người dân phát hiện vụ cháy thì đã quá muộn. Tại tầng 1 có chứa nhiều đồ đạc dễ cháy, để chắn cả lối đi.

Khi xảy ra cháy, hệ thống điện không hoạt động nên toàn bộ cửa cuốn của ngôi nhà bị khóa, gây khó khăn cho việc thoát hiểm của nạn nhân cũng như công tác cứu hộ của lực lượng chữa cháy.

Theo Đại tá Cao Minh Huyền, đây là công trình nhà ở kết hợp kinh doanh, không bắt buộc trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động.

Tại tầng 1, nơi được xây dựng làm phòng trà có nhiều vật dụng dễ cháy...

"Nếu trang bị báo cháy tự động tích hợp trên điện thoại di động thì quá tốt, khi xảy ra cháy, người dân có thể sớm nhận biết. Tuy nhiên vấn đề này liên quan đến điều kiện kinh tế của từng hộ gia đình.

Qua sự việc này cũng như nhiều vụ việc trước đó, người dân cần biết sợ và biết lo cho chính bản thân mình để các vụ cháy xảy ra thì hậu quả bớt thảm khốc hơn. Nếu người dân không nhận thức được vấn đề phòng cháy chữa cháy, bảo vệ bản thân và gia đình thì cơ quan công an có tuyên truyền, xử phạt như thế nào vấn đề cũng khó giải quyết", Đại tá Cao Minh Huyền khuyến cáo.

Hoàng Lam