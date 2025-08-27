Vụ 2 người tử nạn dưới cống sâu 8m: Công ty liên quan nói gì?

Ngày 27/8, lãnh đạo một công ty có liên quan đến vụ việc 2 người bị tai nạn, tử vong dưới cống nước sâu khoảng 8m tại thành phố Đà Nẵng, cho biết đã làm việc với công an về sự việc.

Phía công ty cũng chịu trách nhiệm lo hậu sự cho 2 nạn nhân và có sự hỗ trợ cho gia đình vì đây là sự việc rất đáng tiếc, không ai mong muốn.

Lực lượng chức năng triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ dưới hố sâu để đưa thi thể nạn nhân lên mặt đất (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo vị lãnh đạo này, hai nạn nhân là trường hợp lao động phổ thông, không phải công nhân của công ty và họ được liên hệ thuê để dọn vệ sinh hố ga. Hai nạn nhân cũng đã có kinh nghiệm trong việc vệ sinh các hố ga, nạo vét cống này.

Tuy nhiên, theo kế hoạch của công ty là chưa thực hiện việc vệ sinh này.

Vị trí hố ga nằm trên đường, có giao thông qua lại nên muốn thực hiện công việc theo nguyên tắc phải đặt biển báo, giăng dây, có người đảm bảo giao thông, sau đó mới khui nắp hố ga trong thời gian nhất định để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cho rằng không rõ nguyên nhân vì sao giữa trưa 2 nạn nhân đã đến hố ga trên để làm việc không theo kế hoạch và xảy ra sự việc đáng tiếc.

Trước đó trưa 26/8, người dân thấy miệng cống thoát nước khu vực gần ngã ba Nguyễn Thức Đường và Nguyễn Duy Trinh (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) mở nên nhìn xuống thì phát hiện dưới đáy có hai người nằm bất động. Vụ việc được thông báo đến cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, 3 xe chữa cháy, cứu hộ và nhiều chiến sĩ đã được huy động đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng cứu hộ xác định 2 nạn nhân bị mắc kẹt dưới cống sâu khoảng 8m, đã tử vong.

Cơ quan chức năng đã triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ dưới hố sâu. Khoảng 10 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể 2 nạn nhân lên trên mặt đất, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể tử vong do ngạt khí.