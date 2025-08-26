Vụ 2 công nhân tử nạn dưới cống sâu 8m: Có thể do ngạt khí

Ngày 26/8, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc 2 công nhân bị tai nạn lao động, tử vong dưới cống nước sâu khoảng 8m.

Nạn nhân được xác định là ông P.V.L. (42 tuổi, trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) và ông L.V.C. (65 tuổi, trú phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng).

Cống thoát nước nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo một nguồn tin, nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể tử vong do ngạt khí.

Hai nạn nhân vốn được chỉ huy công trường một công ty liên hệ thuê để dọn vệ sinh cống, không may xảy ra tai nạn.

Trước đó trưa 26/8, người dân thấy miệng cống thoát nước khu vực gần ngã ba Nguyễn Thức Đường và Nguyễn Duy Trinh (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) mở nên nhìn xuống thì phát hiện dưới đáy có hai người nằm bất động. Vụ việc được thông báo đến cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, 3 xe chữa cháy, cứu hộ và nhiều chiến sĩ đã được huy động đến hiện trường.

Lực lượng chức năng triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ dưới hố sâu để đưa thi thể nạn nhân lên mặt đất (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại đây, lực lượng cứu hộ xác định 2 nạn nhân bị mắc kẹt dưới cống sâu khoảng 8m, đã tử vong.

Cơ quan chức năng đã triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ dưới hố sâu. Khoảng 10 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể 2 nạn nhân lên trên mặt đất, bàn giao cho cơ quan chức năng.