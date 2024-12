Vĩnh Phúc quyết liệt bảo đảm an toàn giao thông những tháng cuối năm

Từ đầu năm 2024 đến nay, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cơ bản ổn định, tai nạn giao thông được kiềm chế.

Song thời điểm cuối năm, khi lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, tình hình tai nạn giao thông sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông.

Trong đó, công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm đóng vai trò quan trọng nhằm tạo chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời, kiềm chế tai nạn giao thông hiệu quả.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và phòng ngừa tai nạn giao thông, từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai nhiều chuyên đề, giải pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.

Đáng chú ý, các đơn vị đã tăng cường lực lượng, phương tiện xử lý triệt để tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến đường; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn và tuyên truyền tới người dân việc đảm bảo ATGT (Ảnh: Đăng Minh).

Trong 11 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức 8.795 ca, phát hiện và xử lý 34.639 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 72 tỷ đồng, tạm giữ 12.155 phương tiện, 22.840 bộ giấy tờ xe.

Lực lượng Thanh tra của Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc đã giải tỏa 14.000m2 lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ; phát hiện và xử lý đối với 57 trường hợp vi phạm tải trọng phương tiện với số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 750 triệu đồng; tước quyền sử dụng có thời hạn 22 giấy phép lái xe….

Theo dự báo, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong dịp cuối năm sẽ phức tạp hơn do mật độ phương tiện lưu thông tăng đáng kể.

Để chủ động ứng phó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các cơ quan thành viên ban an toàn giao thông tỉnh, cùng với ban an toàn giao thông các huyện, thành phố sẽ tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới.

Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ra quân xử lý các trường hợp vi phạm (Ảnh: Thu Hà).

Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đẩy mạnh thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trong đó, lực lượng CSGT chú trọng xử lý các vi phạm về tải trọng, kích thước hàng hóa, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, điều khiển mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường, với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Sở Giao thông Vận tải thường xuyên tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách đối với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng các tuyến đường được giao, phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại, hư hỏng trong hạ tầng giao thông.

Đồng thời, các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn hành lang giao thông đường bộ, đặc biệt là tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, tập kết vật liệu, họp chợ, đỗ xe và các hoạt động dịch vụ khác làm cản trở giao thông, che khuất tầm nhìn, gây nguy cơ mất an toàn, xảy ra tai nạn giao thông.