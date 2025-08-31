Việt Nam và Trung Quốc phối hợp xử lý thỏa đáng vấn đề trên Biển Đông

Chiều 31/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc (Chủ tịch Quốc hội) Triệu Lạc Tế.

Làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Chuyến thăm càng có ý nghĩa khi diễn ra vào đúng "Năm Giao lưu Nhân văn Việt - Trung", kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hai đảng, hai nước và hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế (Ảnh: Media Quốc hội).

Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế nhấn mạnh là láng giềng hữu nghị, hai nước đã kề vai sát cánh trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc và học hỏi lẫn nhau trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, kết nên tình hữu nghị đồng chí anh em.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, sẽ lãnh đạo nhân dân Trung Quốc hoàn thành mục tiêu "100 năm thứ hai", trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp của quan hệ Việt - Trung thời gian qua, trong đó hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp phát huy vai trò quan trọng.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên gặp gỡ cấp cao và các cấp.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất, phối hợp trong xây dựng hành lang pháp lý và chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi để Chính phủ, doanh nghiệp và người dân hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác.

Phối hợp xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, xứng đáng với tầm mức tin cậy mới giữa hai nước, triển khai thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, tổ chức Phiên họp Ủy ban hợp tác liên nghị viện luân phiên hai năm một lần.

Trong đó, tăng cường trao đổi đoàn các cấp của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, đoàn Hội đồng Nhân dân địa phương hai nước; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Hai bên cũng tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, về hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; việc xây dựng, hoàn thiện các thể chế chính sách phát triển trên các lĩnh vực quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội đàm (Ảnh: Media Quốc hội).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhân đại toàn quốc Trung Quốc quan tâm, ủng hộ hai nước triển khai hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như đường sắt, thuận lợi thương mại, đầu tư hợp tác địa phương, tăng cường vai trò giám sát đối với việc triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Đồng thời, phát huy vai trò của các đại biểu Nhân đại trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước.

Đánh giá cao và tán thành với những đề xuất hợp tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam cụ thể nhận thức chung giữa hai Tổng Bí thư, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển theo định hướng "6 hơn".

Theo đó, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi cấp cao; triển khai giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý Đảng và quản trị đất nước.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác thực chất, trong đó có việc kết nối sáng kiến Vành đai và Con đường với sáng kiến Hai hành lang, một vành đai, hợp tác xây dựng 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối giữa hai nước.

Đồng thời, làm tốt nền tảng xã hội với việc triển khai các hoạt động giao lưu giữa nhân dân và các địa phương hai nước; tăng cường phối hợp tại các cơ chế liên nghị viện đa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế phát biểu tại hội đàm (Ảnh: Media Quốc hội).

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi về vấn đề trên biển, nhất trí thực hiện nhận thức chung cấp cao, phối hợp xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển, duy trì môi trường hòa bình, ổn định.

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế đã đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Hai bên cùng đánh giá cao việc lần đầu tiên phối hợp tổ chức phiên họp này, theo cơ chế hợp tác liên nghị viện song phương mới được thiết lập, thể hiện sinh động quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, tin cậy chính trị cao giữa hai cơ quan lập pháp.

Hai bên thống nhất đánh giá phiên họp là cơ chế quan trọng để hai bên chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi về các phương hướng hợp tác kênh nghị viện nhằm tạo điều kiện, thúc đẩy hợp tác song phương.

Hai bên đã đi sâu thảo luận về công tác lập pháp, giám sát đối với các vấn đề lớn cùng quan tâm về an ninh quốc gia, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và khoa học và công nghệ…