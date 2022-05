Việt Nam luôn xác định Singapore là đối tác quan trọng hàng đầu

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin và đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Singapore thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-20/5.

Chiều 18/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin. Ngay sau Lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Singapore.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin (Ảnh: Doãn Tấn).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng đón Chủ tịch Quốc hội Singapore và các Nghị sĩ Quốc hội Singapore sang thăm Việt Nam, cho biết chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, sự phát triển thần kỳ của Singapore với tầm nhìn minh triết của lãnh đạo và nghị lực của nhân dân Singapore cùng khả năng sớm nắm bắt, tận dụng các xu thế thời đại luôn là câu chuyện truyền cảm hứng cho lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang chứng kiến những biến động phức tạp cả về địa chính trị, kinh tế, cùng những thách thức và vận hội đan xen, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hai nước càng cần phải tăng cường gắn kết, hợp tác chặt chẽ hơn nữa, phát huy hiệu quả quan hệ giữa hai Cơ quan lập pháp, qua đó thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước với 7 lĩnh vực kết nối chủ chốt đang được triển khai hiệu quả và góp phần quan trọng cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Hai Chủ tịch Quốc hội và phu nhân chụp ảnh chung (Ảnh: Doãn Tấn).

Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin bày tỏ cảm kích trước tình cảm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội Việt Nam và người dân Việt Nam dành cho Đoàn đại biểu Quốc hội Singapore và các vận động viên Singapore đang thi đấu tại SEA Games 31. Chủ tịch Quốc hội Singapore cũng chia sẻ đặc biệt ấn tượng với không khí của các cổ động viên, người dân Việt Nam đã truyền thêm sức mạnh cho các vận động viên.

Ông Tan Chuan-Jin nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam là cơ hội để hai bên tiếp tục thắt chặt mối quan hệ vốn đã rất tốt đẹp giữa hai nước. Trong đó, hợp tác kinh tế của hai nước ngày càng lớn mạnh. Lãnh đạo hai nhà nước thường xuyên duy trì trao đổi đoàn các cấp; giao lưu nhân dân đa dạng, nhiều hình thức.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Singapore đã mở cửa trở lại nền kinh tế và đang phục hồi rất nhanh sau đại dịch; cho rằng, việc mở cửa trở lại là điều kiện rất thuận lợi để thúc đẩy hợp tác song phương, hợp tác kinh tế thời kỳ hậu đại dịch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore, xác định Singapore là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong khu vực cả về chính trị, kinh tế. Hiện nay, Singapore là nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu nhân dân góp phần tăng cường sự tin cậy giữa hai bên; tiếp tục tăng cường tham vấn, đối thoại, trao đổi quan điểm, lập trường, sáng kiến, nâng cao lòng tin, thúc đẩy quan hệ song phương đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Hai người đứng đầu Quốc hội Việt Nam - Singapore (Ảnh: Doãn Tấn).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả hiệp định về hợp tác quốc phòng song phương, phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin nghiên cứu chiến lược, hợp tác đào tạo, tiến tới mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực như công nghiệp quốc phòng, quân y, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai; hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, buôn ma túy, buôn người, tội phạm kinh tế, tội phạm mạng. Đề nghị Quốc hội hai nước ủng hộ đàm phán ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng và một số văn bản quan trọng khác về tương trợ tư pháp, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Ông vui mừng nhận thấy hai nước hợp tác và chia sẻ lập trường quan điểm tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn khu vực và quốc tế, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn Singapore phát huy vai trò của mình trong khu vực hỗ trợ tăng cường liên kết, hỗ trợ xây dựng Cộng đồng ASEAN, duy trì vai trò trung tâm của ASEAN; phối hợp lập trường chung của ASEAN trong các vấn đề khu vực.

Ông Vương Đình Huệ cũng đề nghị Quốc hội Singapore tiếp tục ủng hộ lập trường chung của ASEAN về hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có UNCLOS 1982; cảm ơn Singapore ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy ban ranh giới thềm lục địa nhiệm kỳ 2023-2028, đề nghị Singapore tiếp tục ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy ban pháp lý và kỹ thuật thuộc cơ quan quyền lực đáy đại dương nhiệm kỳ 2023-2027.

Nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Singapore cho biết hai nước có chung quan điểm, đặc biệt khi dịch Covid-19 được kiểm soát hai nước đã mở cửa, có nhiều lĩnh vực để có thể tiếp tục hợp tác phát triển.

Về kinh tế hai nước có hợp tác chặt chẽ, niềm tin lớn lao của doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam thể hiện ở các số liệu đầu tư trong 2 năm qua, dù đối phó với đại dịch Covid-19, đồng thời cho rằng xu thế này không thay đổi và niềm tin của doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam ngày càng lớn mạnh bởi tiềm năng, cơ hội mà thị trường Việt Nam mang lại.

Cuộc hội đàm chính thức giữa hai Chủ tịch Quốc hội (Ảnh: Doãn Tấn).

Chủ tịch Quốc hội Singapore nhất trí ủng hộ việc tìm kiếm lĩnh vực hợp tác rộng hơn như: quốc phòng an ninh, văn hóa và thể thao và làm cho các mối quan hệ ngày càng mạnh mẽ hơn nữa.

Nhất trí với các ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Singapore, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định hai nước còn nhiều dư địa thuận lợi để tăng cường hợp tác toàn diện với điều kiện địa lý thuận lợi, cùng là thành viên ASEAN có chung ý chí tự cường cao, khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hai nước không chỉ kết nối về kinh tế mà còn kết nối chiến lược trong nhiều lĩnh vực, trong đó, kết nối, hợp tác về xây dựng chính sách, pháp luật với vai trò của cơ quan lập pháp hai nước là vô cùng quan trọng. Hai Quốc hội có đủ điều kiện và cần phải làm cho quan hệ giữa 2 cơ quan lập pháp đóng góp hiệu quả vào việc tăng cường hợp tác hiệu quả giữa hai nước.

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Singapore.