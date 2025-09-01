Việt Nam - Cuba đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác chiến lược

Sáng 1/9, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đúng vào dịp hai nước tổ chức Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm tạo dấu mốc quan trọng và động lực mạnh mẽ để tiếp tục củng cố, mở rộng, nâng tầm và làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez (Ảnh: TTXVN).

Hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ về tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, giữ gìn và tiếp tục phát triển như ngày hôm nay.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh đây là hình mẫu và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của quan hệ Việt Nam - Cuba.

Tại hội đàm, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, với nền tảng sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam sẽ sớm bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thực hiện thành công các mục tiêu vào năm 2030 và 2045 đã đề ra.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba khẳng định những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân dân Cuba trong giai đoạn hiện nay.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba bày tỏ xúc động khi được sống trong tình cảm thắm thiết của người dân Việt Nam trong chuyến thăm cũng như sự ủng hộ to lớn của nhân dân Việt Nam trong đợt quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba vừa qua.

Tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược; duy trì trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc và đối thoại cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, địa phương, đoàn thể và người dân.

Đồng thời, tăng cường trao đổi lý luận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc tại mỗi nước vào năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez (Ảnh: TTXVN).

Hai bên nhất trí phối hợp nghiên cứu và tuyên truyền rộng rãi về tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Fidel Castro tại mỗi nước. Nâng tầm và triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác hiện có nhằm rà soát để thúc đẩy các phương hướng, biện pháp và mục tiêu đã thống nhất.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất gồm nông nghiệp, năng lượng mặt trời và công nghệ sinh học - dược phẩm.

Cuba khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Cuba nhằm tạo đột phá trong hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất lúa gạo và phát triển nông nghiệp theo mô hình mới.

Việc này nhằm hỗ trợ Cuba gia tăng sản xuất lương thực, thực phẩm tại chỗ, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển bền vững của Cuba trong bối cảnh hiện nay.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước thành lập các liên doanh sản xuất dược phẩm, chuyển giao công nghệ sinh phẩm và hóa dược từ Cuba, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển về sinh phẩm và dược phẩm công nghệ cao tại Việt Nam nhằm cung cấp các sản phẩm y tế an toàn, hiệu quả, nâng cao sức khỏe cộng đồng nhân dân hai nước.

Chia sẻ nhận định về tiềm năng và dư địa hợp tác giữa hai nước, hai bên nhất trí tiếp tục tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và cùng quan tâm bao gồm quốc phòng, an ninh, tư pháp, khoa học - công nghệ, xây dựng, văn hóa, thể thao và giao lưu nhân dân.

Hai bên khuyến khích việc triển khai các chương trình hợp tác trong từng ngành, lĩnh vực, cũng như giữa các tổ chức chính trị, xã hội của hai nước.

Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, cũng như nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước.

Đồng thời, đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba.

Lãnh đạo hai nước cũng chia sẻ lập trường ủng hộ giải quyết các tranh chấp chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình và trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.