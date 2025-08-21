Vị trí hơn 270 màn hình led để người dân xem diễu binh, diễu hành ở Hà Nội

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và diễu binh, diễu hành, TP Hà Nội sẽ lắp 22 màn hình led cỡ lớn ngoài trời tại 18 địa điểm công cộng.

18 vị trí được chia làm 3 tuyến cụ thể như sau:

Trục Văn Cao - Sân vận động Quần Ngựa - Kim Mã - Nguyễn Thái Học có 5 vị trí với 7 màn hình cỡ lớn:

Hướng đi Văn Cao - Cung Thể thao Quần Ngựa (1 màn hình cỡ lớn).

UBND phường Ngọc Hà (1 màn hình cỡ lớn).

Ngã 3 phố Kim Mã - ngõ 294 phố Kim Mã - phố Núi Trúc (2 màn hình cỡ lớn).

Ngã 3 Kim Mã - Sơn Tây - Nguyễn Thái Học (2 màn hình cỡ lớn).

Ngã 4 Trần Phú - Lê Trực (1 màn hình cỡ lớn).

Người dân ngồi ở khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú chờ xem diễu binh, diễu hành tối nay (Ảnh: Hải Long).

Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng tháng Tám có 6 vị trí, mỗi vị trí 1 màn hình cỡ lớn:

Ngã tư Nguyễn Thái Học - Chu Văn An - Tôn Đức Thắng.

Ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn.

Vườn hoa góc phố Hàng Bông, Tràng Thi.

Ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay - Hàng Bài.

Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền.

Các địa điểm khác gồm:

Công viên Yên Sở; Công viên Long Biên; Công viên Hòa Bình; Công viên Cầu Giấy; Vườn hoa Nguyễn Trãi - Hà Đông; Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia; Lê Duẩn - ga Hàng Cỏ (ga Hà Nội) 1 vị trí dựng đối diện ga.

Bên cạnh các điểm công cộng trọng yếu đã lựa chọn, 136 màn hình led có sẵn tại các điểm công cộng, trụ sở các cơ quan, nhà văn hoá, trường học, sân vận động cũng được ưu tiên sử dụng.

Hà Nội cũng huy động 127 màn hình cỡ lớn đang được lắp đặt theo hình thức xã hội hoá trên toàn địa bàn, nhằm ưu tiên thời lượng phát sóng phục vụ công tác tuyên truyền, cổ động trực quan cho chuỗi hoạt động chào mừng và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Dự kiến vào 20h tối nay, tại Quảng trường Ba Đình (TP Hà Nội) sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Ban tổ chức sẽ tiến hành tổng hợp luyện lần 2 vào 20h ngày 24/8; sơ duyệt vào 20h ngày 27/8; tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8 trước khi diễn ra lễ chính thức vào 6h30 ngày 2/9.

Trực thăng bay qua khu vực Quảng trường Ba Đình sáng 21/8 (Ảnh: Nam Anh).

Dưới đây là gợi ý một số vị trí quan sát đoàn diễu binh, diễu hành:

Khu vực ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo:

Đây là một trong những vị trí quan sát thuận lợi vì gần Quảng trường Ba Đình và là điểm mà một số khối diễu binh, diễu hành đi qua.

Khu vực nút giao Cửa Nam - Tràng Thi:

Đoàn diễu binh, diễu hành khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài; dân quân tự vệ, công an và khối Nghi trượng dự kiến đi qua đây. Khu vực này khá rộng rãi, giao thông thuận lợi.

Khu vực ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học:

Khu vực này dự kiến có một số đoàn diễu binh, diễu hành đi qua trên đường đến Tràng Tiền, Nhà hát Lớn. Tuy nhiên, khu vực này không gian khá hạn chế.

Khu vực ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền:

Khu vực này khá thuận tiện và rộng rãi. Xung quanh khu vực này có nhiều hoạt động vui chơi, quán cà phê, nhà hàng. Du khách lưu trú ở khu vực trong phố cổ nên cân nhắc ở vị trí này vì khá thuận tiện.

Khu vực đường Trần Phú - Nguyễn Tri Phương:

Một số khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua khu vực này. Vỉa hè tại khu vực này khá rộng rãi.

Khu vực ngã tư Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Đội Cấn:

Địa điểm này gần Quảng trường Ba Đình, có không gian khá rộng và dự kiến khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh và khối Hồng kỳ đi qua.

Tuyến phố Liễu Giai - Văn Cao:

Hai tuyến phố này dài, rộng rãi và có một số khối diễu binh, diễu hành đi qua.

Khu vực sân vận động Quần Ngựa:

Khu vực này gần hồ Tây và là điểm tập kết của một số khối diễu binh, diễu hành.

Đường Võ Chí Công, Trần Duy Hưng:

Hai tuyến đường này có vỉa hè rộng và là tuyến đường có đoàn xe bánh lốp đi qua.

Khu vực đường Lê Quang Đạo - Trường đua F1:

Khu vực này là điểm tập kết của tuyến xe bánh lốp chở nhiều thiết bị, khí tài hiện đại. Khu vực này khá rộng rãi để người dân quan sát.

Người dân nên đến sớm để chọn vị trí đẹp trước khi lễ chính thức bắt đầu lúc 6h30 ngày 2/9.