Nam kỹ sư trả lại tài sản trị giá nửa tỷ đồng nhặt được bên đường

Ngày 19/12, Công an phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, đã hoàn tất thủ tục trao trả chiếc ví chứa tiền mặt và sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng cho chị Hồ Thị Quí Trạch, trú phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi.

Trước đó, vào ngày 18/12, chị Trạch đánh rơi chiếc ví khi di chuyển trên đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi. Dù đã nỗ lực tìm kiếm, chị vẫn không thể tìm thấy chiếc ví của mình.

Chiều cùng ngày, anh Tạ Công Duy, 35 tuổi, cư dân phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, đã phát hiện chiếc ví nằm trên đường Quang Trung. Anh Duy sau đó đã mang ví đến Công an phường Nguyễn Nghiêm để giao nộp.

Sau khi kiểm tra, công an xác định bên trong ví có giấy tờ, tiền mặt và sổ tiết kiệm có giá trị lớn. Qua quá trình xác minh, chị Hồ Thị Quí Trạch được xác định là chủ nhân của chiếc ví. Chị Trạch đã được mời đến cơ quan công an để nhận lại tài sản của mình.

Anh Tạ Công Duy trả lại tài sản cho chị Trạch (Ảnh: Công an Nguyễn Nghiêm).

Được biết, anh Tạ Công Duy là kỹ sư xây dựng tại Trung tâm Quy hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Ngãi.

Trước đó, vào đầu tháng 9, Công an phường Nguyễn Nghiêm cũng đã hỗ trợ một công dân nhận lại số tiền 660 triệu đồng do chuyển khoản nhầm. Một tài xế taxi đã nhận được số tiền này trong tài khoản ngân hàng của mình. Sau khi nhận ra có người chuyển khoản nhầm, tài xế đã đến Công an phường Nguyễn Nghiêm trình báo.

Sau 2 ngày điều tra, Công an phường Nguyễn Nghiêm đã xác định được người chuyển khoản nhầm và hỗ trợ người này nhận lại số tiền lớn nói trên.