Vẻ trầm lặng tại bến Hải đăng Bãi Cháy và 4 bát hương hướng về phía biển cả

21h, ông V. (quê Hà Nam, sống tại Quảng Ninh) lặng lẽ ngồi một mình ở bến cảng Hải đăng Bãi Cháy, dưới cơn mưa rả rích.

"Hy vọng gì nữa, chỉ mong cậu em có thể trở về", ông V. nói.

Ông V. lặng lẽ ngồi một mình "đợi" cậu em Hoàng Văn Thái trở về (Ảnh: Hải Nam).

4 bát hương hướng về phía biển cả

"Cậu em" của ông V. chính là anh Hoàng Văn Thái (40 tuổi, quê Hà Nam) - người đã nhường sự sống cho cậu con trai 10 tuổi.

Tuy nhiên, anh Thái là một trong 4 nạn nhân chưa được tìm thấy. Điều đau lòng, vợ và con gái 3 tuổi của anh Thái cũng đã bỏ mạng trên chuyến tàu Vịnh Xanh 58.

Bến cảng tối nay trầm lặng hơn bình thường, một phần vì Quảng Ninh chuẩn bị đón cơn bão số 3, nhưng vẻ u buồn này có lẽ phần lớn đến từ thảm họa chiều 19/7. Không còn là điểm tụ tập vui chơi của du khách, người dân như mọi hôm, bến Hải đăng Bãi Cháy trở thành nơi cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số.

Những bát hương đặt tại bến Hải đăng Bãi Cháy (Ảnh: Thành Đông).

4 bát hương được đặt tại bến, hướng về phía biển cả, như những lời cầu xin 4 nạn nhân cuối cùng hãy trở về với đất mẹ. Một trong số đó được đặt thêm một con gấu bông trắng, là bát hương dành cho em Nguyễn Duy Khải Phong (6 tuổi).

Nhớ lại, ông V. từng mong chờ gia đình cậu em Hoàng Văn Thái đến chơi nhà. Trước khi sang nhà ông V., anh Thái cùng vợ và 2 con du ngoạn Vịnh Hạ Long trên chuyến tàu QN-7105.

"Tôi không biết mãi cho đến đêm 19/7, khi danh sách 49 người trên tàu được công bố", ông V. nói.

Sốc là cảm giác của ông V. khi đó. Chạy ra bến Hải đăng, ông V. chỉ biết ngồi đợi và cầu nguyện. "Thái ngoan, xưa học rất giỏi, nhưng số phận có lẽ cho nó chỉ đến vậy", ông V. trầm tư, bộc bạch.

Gia đình anh Thái giờ chỉ còn một mình cậu con trai 10 tuổi (Ảnh: N.V.).

Chia sẻ với phóng viên, cháu N.M. (con trai 10 tuổi của anh Thái) kể, trong phút sinh tử, bố cậu vẫn cố tìm kiếm sự sống cho con. Anh Thái với lấy áo phao, mặc cho con, cố hết sức đẩy bé lên phòng phía trên rồi đuối sức và chìm dưới biển.

May mắn phòng không bị ngập nước hoàn toàn nên M. vẫn có thể hô hấp, giữ được mạng sống đến lúc đội cứu hộ tìm thấy.

"Không chủ tàu nào vì tiếc tiền mà mạo hiểm"

Sau bữa cơm tối, chị Nguyễn Minh Hướng (42 tuổi, trú tại Tuần Châu, Quảng Ninh) cùng 2 con trai đến khu vực chân cột đèn hải đăng cầu nguyện cho 4 nạn nhân còn mất tích sớm được tìm thấy.

Là người từng có 20 năm kinh doanh tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, chị Hướng đã nhiều lần đối mặt với thời tiết bất thường, sóng to gió lớn ập đến trên biển. Thậm chí, có lần, tàu của chị còn đối mặt với nguy cơ bị lật.

Song, chưa bao giờ chị chứng kiến cảnh tượng đau lòng như thảm họa chiều 19/7, khi tàu Vịnh Xanh 58 gặp nạn khiến 35 người tử vong, 4 nạn nhân đang mất tích.

"Khoảng 15h, tàu của tôi đang neo đậu trên biển để du khách tham quan thì nhận tin tàu Vịnh Xanh 58 gặp nạn. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ đây là tai nạn nghề biển thông thường.

Chị Nguyễn Minh Hướng (Ảnh: Thành Đông).

Đến khoảng 18h, khi tàu của tôi đi về qua tàu Vịnh Xanh, thấy các lực lượng chức năng đang tích cực ứng cứu các nạn nhân, tôi nhận ra sự việc vô cùng nghiêm trọng", ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía biển khơi xa xăm, chị Hướng buồn bã chia sẻ.

Nữ chủ tàu kể, vào khoảng 12h50 ngày 19/7, tàu của gia đình chị xuất phát để đi tham quan tuyến 2 (hang Sửng Sốt - Đảo Ti Tốp). Đang mùa du lịch, khi xuất bến tàu chở 48 hành khách, 3 thuyền viên.

Thời điểm tàu của gia đình chị Hướng xuất phát thời tiết tại Hạ Long có nắng, gió nhẹ. Khi tàu di chuyển được khoảng 40 phút đến gần hang Sửng Sốt trời bắt đầu có gió to nhưng không quá nguy hiểm.

"Thấy có gió tôi còn nói chuyện với anh thuyền trưởng: "Anh ơi, gió như này tàu mình có bị làm sao không", anh thuyền trưởng đáp: "Gió như này vẫn trong vùng an toàn". Lúc dông lốc, may mắn tàu của tôi ở ngoài rìa của luồng gió chứ không phải chính giữa nên không ảnh hưởng gì", chị Hướng nói.

Chị cho biết, tàu Vịnh Xanh 58 xuất phát sau tàu của chị khoảng 5-10 phút, khi đến gần hang Kim Cung không may gặp đúng cơn gió to và gặp nạn. Cách đây khoảng 10 năm, khi tàu của gia đình chị Hướng đi qua khu vực tàu Vịnh Xanh 58 cũng bất ngờ gặp dông lốc, may mắn lần đấy tàu chỉ chao đảo, không ảnh hưởng.

Là một người có 20 năm kinh doanh tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, chị Hướng khẳng định không có một chủ tàu nào vì tiếc tiền hay đã nhận tiền vé của khách mà mạo hiểm chở khách đi trong thời tiết nguy hiểm.

Hiện trạng Vịnh Xanh 58 sau sự cố (Ảnh: Hải Nam).

"Chủ tàu thiệt mạng trong vụ tai nạn và mất cả tài sản, nếu biết hoặc cảm nhận được nguy hiểm không ai dám đánh đổi như thế cả, vụ việc là bất trắc, không ai lường trước được, không ai mong muốn", chị Minh Hướng bộc bạch và khẳng định nếu có dự báo về thời tiết xấu như dông lốc cảng vụ sẽ cấm tàu thuyền rời bến.

Ngày 19/7, có dự báo về bão số 3 và đến ngày 21-22/7, mới có thể ảnh hưởng đến vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ. Do đó, không ai có thể lường được chiều 19/7, lại có dông lốc khủng khiếp như vậy.

Chị cho biết thêm, tại Hạ Long có khoảng 500 tàu du lịch hoạt động. Tất cả các tàu này đều đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Vịnh Xanh 58 mất tín hiệu ngay khi dông tới

Trong buổi họp báo thông tin vụ tai nạn được UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức chiều 20/7, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, với số lượng người thương vong lớn.

Gửi lời chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình các nạn nhân, ông Công nói rằng bản thân cảm thấy vô cùng đau xót.

"Sự việc xảy ra đối với tàu Vịnh Xanh là một tai nạn không may, nằm ngoài dự đoán, không thể cảnh báo kịp thời về sự kiện bất thường về thời tiết do dông lốc xảy ra", ông Công nói.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Hải Nam).

Theo ông Công, lúc tàu bị lật là khoảng 14h, đến 15h30, lực lượng biên phòng mới nhận tin báo và sau khoảng 15 phút có tàu tiếp cận hiện trường.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, cho biết trưa 19/7 trời vẫn rất nắng, nhiệt độ ghi nhận tới 40 độ C. Tuy nhiên, lúc 14h, dông lốc bất ngờ nổi lên đi kèm mưa đá. Ngay lúc này, tàu Vịnh Xanh 58 mất tín hiệu.

Theo Đại tá Thuyết, thời tiết cực đoan diễn ra trong khoảng 1 tiếng sau đó. Ở vùng biển, việc phát hiện tàu lật khi mịt mù mưa lốc là rất khó. Đại tá Thuyết khẳng định, ngay sau khi nhận tin báo, tàu cứu hộ chỉ mất khoảng hơn 10 phút để đến nơi tàu lật và kịp thời cứu những người còn sống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các lực lượng của địa phương tích cực tham gia tìm kiếm. Đến đêm 19/7 đã huy động gần 1.000 người và 100 phương tiện tìm kiếm các nạn nhân.

Bên cạnh đó, theo Đại tá Thuyết, có gần 500 ngư dân thông thạo luồng lạch phục vụ công tác tìm kiếm. Đến 4h ngày 20/7, các lực lượng tiếp tục được huy động tối đa và sử dụng flycam để tìm kiếm, tranh thủ giờ vàng tìm kiếm nạn nhân mất tích.