"Vàng tặc" lộng hành tại mỏ vàng Bồng Miêu

Mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đang trong quá trình thi công đóng cửa mỏ, bắt đầu ngày 22/7. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại khu vực này, gần đây một số phu vàng đang có mặt cặm cụi cào đất để đãi vàng. Tiếng máy nổ kêu inh ỏi cả khu rừng.

Khi thấy có người lạ, một số phu vàng tắt máy nổ, bỏ đi vào sâu trong rừng, một số khác đãi đất đá bên máng xái quặng, nước thải chảy ra từ máng đục ngầu kèm theo mùi hóa chất hôi nồng.

Nhiều khu vực đồi núi bị cày xới nham nhở, hầm hố ngổn ngang, nhiều bãi đá chất cao thành đống. Các hồ xái quặng, lều trại dựng lên để nấu ăn và nơi nghỉ ngơi của phu vàng nằm dưới các tán cây rừng để ngụy trang, nhằm tránh lực lượng chức năng phát hiện.

Những "vàng tặc" chuyên nghiệp khi thấy người lạ thì lẻn vào rừng trốn, còn người dân địa phương vẫn bình thản đào đãi xái quặng. Họ xem như đây là công việc bình thường hàng ngày để... kiếm cơm.

Anh H. (người dân xã Tam Lãnh) cho biết, từ sáng sớm, anh cùng vợ mang theo cơm, nước, cuốc xẻng… vào khu vực Nhà Thùng để đào đãi vàng.

Theo anh H. nói, công việc của vợ chồng anh chỉ là "mót vàng" chứ không phải "vàng tặc". Mỗi ngày thu nhập 200.000-400.000 đồng. Khi lực lượng chức năng truy quét thì... anh nghỉ làm (!?).

Cùng khai thác gần chỗ anh H., bà T. cùng con trai (trú xã Tam Lãnh) cũng đến đây đào đãi xái vàng. Mẹ con bà T. dựng lán trại tạm bợ để che nắng mưa. Theo bà T., khi nông nhàn, mẹ con bà lại vào đây đãi vàng để kiếm thêm thu nhập.

"Ngày hên thì kiếm được 700.000-800.000 đồng, có ngày cũng chỉ kiếm được 200.000 đồng. Khi lực lượng chức năng truy quét thì... nghỉ làm", bà T. vô tư kể.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Sự, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh thừa nhận, sau thời gian tạm lắng, gần một tháng qua, nhiều người đến khai thác vàng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu. Ngoài khai thác tại chỗ, "vàng tặc" còn dùng xe máy chở quặng về nhà.

Theo ông Sự, địa điểm khai thác mỏ rất rộng, địa hình núi hiểm trở, lực lượng công an xã và cán bộ địa phương ít nên tuần tra, kiểm soát chưa chặt chẽ. Chưa kể, các đối tượng khai thác vàng trái phép đều có nhiều "chim mồi" cảnh giới lực lượng chức năng truy quét nên rất khó dẹp nạn "vàng tặc".

Những ngày qua, chính quyền xã huy động tất cả nhân lực để truy quét "vàng tặc", tuy nhiên vẫn còn nhiều đối tượng lén lút khai thác trong các hầm lò.

Ngày 18/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công an huyện Phú Ninh, UBND xã Tam Lãnh về việc kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác vàng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh đang diễn ra hết sức phức tạp, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường và mất an ninh trật tự.

Nhiều lán trại "mọc" lên trên núi cao phục vụ khai thác vàng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu (Ảnh: Công Bính).

Để giữ trật tự trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và bảo vệ môi trường, đồng thời, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong quá trình thi công dự án đóng cửa mỏ quặng vàng (từ ngày 22/7), UBND tỉnh giao Công an tỉnh và huyện Phú Ninh truy quét các tụ điểm khai thác vàng trái phép tại các khu vực Hố Gần, Đập thải, Hố Ráy, Thác Trắng, Núi Kẽm…

Phá hủy, tịch thu các công cụ, phương tiện tham gia khai thác, chế biến khoáng sản trái phép và xử lý nghiêm, kiên quyết đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt là người đứng đầu tổ chức việc khai thác vàng trái phép ở các tụ điểm nêu trên.

Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh chỉ đạo xã Tam Lãnh phối hợp với công an tuần tra, kiểm soát, không để các đối tượng vận chuyển dụng cụ, máy móc, phương tiện vào các khu vực khai thác, chế biến khoáng sản vàng trái phép và xử lý kiên quyết đối với các hành vi vi phạm, tịch thu khoáng sản khai thác trái pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị liên quan thông báo rộng rãi phạm vi khu vực và kế hoạch thực hiện dự án đóng cửa mỏ quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu

Yêu cầu người dân rời khỏi phạm vi thực hiện thi công dự án để đảm bảo an toàn, nhất là khu vực hầm lò Núi Kẽm.