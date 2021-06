Tuyên bố chung Việt Nam - Lào khẳng định tình đoàn kết và hợp tác toàn diện

Dân trí Chiều 29/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Chiều 29/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith (Thoong-lun Xỉ-xu-lít) và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào đã rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith (Thoong-lun Xỉ-xu-lít) và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiễn Đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, thành phố Hà Nội, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang.Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; gặp nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; thăm và nói chuyện với các cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tiếp Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào và Ban Liên lạc Cựu chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam tại Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào đã đến đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Nhân dịp này, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Trưng bày ảnh: "Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào" tại Hội trường số 1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trưng bày gồm 30 bức ảnh tiêu biểu nhất, được chọn lọc từ kho tư liệu ảnh quốc gia của TTXVN, phản ánh mối quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung giữa hai nước Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố và phát triển có hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Naly Sisoulith (Na-Ly Xỉ-xu- lít) và Phu nhân Chủ tịch nước Trần Nguyệt Thu đã cùng đến thăm, tìm hiểu nghề thêu, may và lụa truyền thống tại phố Hàng Gai, Hà Nội. Qua sự giới thiệu của Phu nhân Chủ tịch nước Trần Nguyệt Thu và các nghệ nhân, Phu nhân Naly Sisoulith đã hiểu hơn về một số nghề truyền thống lâu đời gắn với Hà Nội nghìn năm văn hiến. Qua chuyến tham quan thú vị này, hai Phu nhân đã cảm nhận được sự đồng điệu trong nhiều nét văn hóa truyền thống của hai dân tộc Việt Nam và Lào, từ đó càng thêm trân quý mối quan hệ gắn bó keo sơn mà nhân dân hai nước luôn gìn giữ.

Dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Lào, khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, nhân tố bảo đảm sự tồn tại, phát triển của hai nước. Hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước có trách nhiệm cùng nhau giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, dành ưu tiên, ưu đãi, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau cùng phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin kịp thời, tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau hiệu quả tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, Liên hợp quốc, các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mekong, Tổ chức Thương mại thế giới, Diễn đàn hợp tác Á - Âu…

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước, trong đó có Thỏa thuận Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030; Hiệp định hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025 cùng một số thỏa thuận quan trọng khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Phu nhân trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân; mời các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.

Theo Thu Phương

TTXVN