Từ 27/1, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hoạt động trở lại

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, năm nay nhu cầu kiểm định xe sau Tết của người dân vẫn còn nhiều nên các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sẽ hoạt động trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến khích người dân đăng kiểm tại bất kì trung tâm nào trên đường từ quê lên thành phố. Việc đăng kiểm ở các tỉnh sẽ giảm tải cho các trung tâm ở Hà Nội và TPHCM.

Các trung tâm đăng kiểm mở cửa lại sau Tết.

"Chủ xe cần chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện để đảm bảo phương tiện đủ điều kiện ATKT & BVMT trước khi kiểm định. Tránh trường hợp, xe không đạt yêu cầu phải đi sửa chữa lại tốn thời gian, mất thêm chi phí", Cục Đăng kiểm khuyến cáo.

Một lãnh đạo trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ hoạt động từ 8 giờ sáng ngày 27/1 để phục vụ người dân. Tuy nhiên, theo dự đoán, chủ xe sẽ đi đăng kiểm đông hơn vào buổi chiều do nhiều người đi chúc tết đầu năm và các cơ quan đều tổ chức khai xuân. Lượng khách có thể sẽ tăng vào thứ 2 tuần sau.

Còn theo một lãnh đạo trung tâm đăng kiểm tại Nam Từ Liêm (Hà Nội), ngày làm việc tiên của năm mới, đơn vị vẫn yêu cầu tất cả các đăng kiểm viên có mặt. Sau khi khai xuân lúc 7 giờ, hai dây chuyền kiểm định sẽ cùng làm việc phục vụ người dân vào 8 giờ.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản gửi Bộ Công an xin ý kiến về phương án giải tỏa ùn tắc tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới phục vụ nhu cầu cấp thiết của nhân dân.

Bộ GTVT kiến nghị Bộ Công an xem xét và có ý kiến với Công an các địa phương rà soát, trong trường hợp không ảnh hưởng đến công tác điều tra, cho phép các Trung tâm đăng kiểm đang bị tạm dừng hoạt động được tạm thời hoạt động trở lại, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu đăng kiểm thiết yếu của người dân và doanh nghiệp.

Bộ GTVT cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, đồng thời chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam có kế hoạch, sắp xếp nhân lực, thiết bị máy móc đảm bảo đáp ứng ngay khi các Trung tâm đăng kiểm được phép hoạt động trở lại; phối hợp cùng Công an các địa phương để thống nhất phương án triển khai thực hiện trong quá trình chỉ đạo điều tra, xử lý sai phạm liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay theo số liệu của Cục Đăng kiểm, cả nước có 280 trung tâm, chi nhánh đăng kiểm với 492 dây chuyền kiểm định tại 63 tỉnh, thành phố. Toàn hệ thống đăng kiểm hiện có gần 2.750 đăng kiểm viên ở tất cả các lĩnh vực.

Hiện có 33 trung tâm đăng kiểm trên cả nước đang tạm dừng hoạt động rải rác tại 13 tỉnh, thành phố gồm: TP Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hòa Bình.

Trong 33 trung tâm đăng kiểm, 30 đơn vị tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an, 1 trung tâm đăng kiểm do vấn đề về nhân sự, 1 trung tâm đăng kiểm do không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, 1 trung tâm đăng kiểm do đăng kiểm viên bị tạm đình chỉ và 1 trung tâm đăng kiểm do thu hồi đất