Nghệ An giãn cách xã hội TP Vinh và huyện Nghi Lộc

Dân trí Liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối Vinh, đã có 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. TP Vinh và huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 để phòng, chống dịch Covid-19.

Các ca nhiễm liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối nông sản Vinh (Nghệ An) được công bố trong 2 ngày 14-15/8 có 4 trường hợp tại TP Vinh; thị xã Hoàng Mai, Nghi Lộc và Hưng Nguyên mỗi địa phương một trường hợp.

Ổ dịch chợ đầu mối Vinh (TP Vinh, Nghệ An) được đánh giá là phức tạp, nguy cơ lây lan nhanh. Hiện đã có 4 huyện, thành phố, thị xã ghi nhận ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này.

Đây được xác định là ổ dịch phức tạp, nguy cơ lây lan trên diện rộng do lượng người đến, đi hàng ngày rất lớn, trong khi đó các ca nhiễm có lịch trình đi lại và tiếp xúc với nhiều người.

Tại huyện Nghi Lộc, ngoài một trường hợp liên quan đến chợ đầu mối Vinh còn có một tài xế Bắc - Nam được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong thời gian cách ly tại nhà khi hoàn thành cách ly tập trung. Vợ của tài xế này là một shipper cũng có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngành y tế đã xác định hơn 100 F1 của nữ shipper này.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với TP Vinh từ 0h ngày 15/8 và huyện Nghi Lộc từ 12h ngày 15/8. Nhiều hoạt động kinh doanh buôn bán, các hoạt động tập trung đông người tại 2 địa phương này đã được tạm dừng.

Trong ngày 15/8, UBND Hưng Nguyên ban hành công văn triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi xuất hiện ca cộng đồng trên địa bàn. Theo đó, địa phương này tạm dừng các lễ hội tôn giáo, văn hóa, tín ngưỡng, cưới hỏi, các sự kiện tập trung đông người.

Tạm dừng các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu gồm: dịch vụ cắt tóc, gội đầu, các cơ sở thẩm mỹ, các cơ sở kinh doanh karaoke, xông hơi, massge, spa, phòng tập gym, yoga, bi-a, các cơ sở cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet; các quán/điểm ăn uống bao gồm: quán bia, quán nhậu, cà phê, trà sữa, trà chanh, quán giải khát. Riêng các cửa hàng kinh doanh ăn uống, quán cà phê được phép bán cho khách mang về.

UBND tỉnh Nghệ An cũng có văn bản hỏa tốc tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với khu vực thị trấn Cầu Giát, xã Quỳnh Giang; xã Quỳnh Lâm và xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Đến thời điểm này, huyện Quỳnh Lưu có 117 ca mắc Covid-19, lớn nhất cả tỉnh Nghệ An.

