Phó Chủ tịch và trưởng công an xã dùng cano vượt lũ, đưa người đi cấp cứu

Ngày 26/11, Công an xã Quảng An (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã phối hợp với chính quyền địa phương đưa một người dân đi cấp cứu kịp thời trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Lúc 15h, Công an xã Quảng An nhận được thông tin về trường hợp công dân N.T.N. (SN 1990, trú tại thôn Mỹ Xá, xã Quảng An) bị sốt xuất huyết cao và có nguy cơ đột quỵ.

Lực lượng chức năng sử dụng cano đưa 2 mẹ con chị N. vượt dòng nước lũ đến cơ sở y tế (Ảnh: CA cung cấp).

Ông Phan Cảnh Quyện, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng An, cùng ông Trần Quốc Hải, Trưởng Công an xã và một cán bộ chiến sĩ, đã sử dụng cano để đưa chị N.T.N. vượt qua dòng nước lũ, đến cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ tối 25 đến ngày 26/11, khu vực này đã hứng chịu mưa to và rất to, đặc biệt là vùng miền núi với lượng mưa 100-180mm, nơi cao nhất lên tới 340mm.

Do mưa lớn ở thượng nguồn, các hồ chứa và hồ thủy điện tại Thừa Thiên Huế thực hiện điều tiết lũ với lưu lượng nước đến hồ tương đương với lưu lượng xả lũ về hạ du. Đáng chú ý, hồ thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ đã xả về hạ du với lưu lượng 2.307m3/s.

Đến 16h ngày 26/11, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt mức 4,27m, dưới báo động 3 là 0,23m. Nước lũ dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn tại các xã Quảng Phú, Quảng Thọ, Quảng Phước, Quảng An và Quảng Thành (huyện Quảng Điền) ngập sâu 0,5-1m.