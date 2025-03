Trưởng công an cấp huyện ở Hải Dương và Hưng Yên nhận nhiệm vụ mới từ 1/3

Thực hiện chủ trương của Trung ương về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, công an các tỉnh đã gấp rút triển khai các phần việc để tổ chức mô hình công an địa phương 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã), không tổ chức công an cấp huyện.

Theo đó, từ 1/3, công an các tỉnh trên cả nước chỉ duy trì 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã). Tại các tỉnh như Hưng Yên, Hải Dương đã hoàn thành việc sắp xếp này và thực hiện các quyết định về công tác cán bộ, nhất là với các trưởng công an cấp huyện, thành phố.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên trao quyết định điều động, bổ nhiệm các trưởng phòng (Ảnh: Phương Nhung).

Cụ thể, tại Hưng Yên, công an tỉnh này đã công bố các quyết định về việc điều động đối với 11 nhân sự đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng phòng các đơn vị thuộc công an tỉnh, gồm:

Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh Nội địa.

Thượng tá Vũ Đình Tuân, Trưởng Công an thị xã Mỹ Hào đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị.

Thượng tá Nguyễn Hải Sơn, Trưởng Công an huyện Văn Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ.

Thượng tá Nguyễn Văn Giang, Trưởng Công an huyện Văn Lâm đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, công an tỉnh.

Thượng tá Đoàn Văn Tiến, Trưởng Công an huyện Yên Mỹ đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh điều tra.

Thượng tá Nguyễn Đình Phong, Trưởng Công an huyện Phù Cừ đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Thanh tra công an tỉnh.

Thượng tá Bùi Huy Nguyên, Trưởng Công an TP Hưng Yên đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh.

Thượng tá Trần Công Quyền, Trưởng Công an huyện Tiên Lữ giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thượng tá Hà Mạnh Trung, Trưởng Công an huyện Ân Thi giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động.

Bổ nhiệm và điều động Thượng tá Nguyễn Tứ Sử, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự.

Điều động công tác đối với 48 Phó trưởng công an cấp huyện, 3 Phó trưởng phòng đến nhận công tác và giữ chức vụ phó trưởng phòng các đơn vị thuộc công an tỉnh.

Trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương (Ảnh: Oanh Vũ).

Tại Hải Dương, Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng Công an huyện Ninh Giang xin nghỉ hưu trước tuổi.

Trung tá Nguyễn Văn Đức, Trưởng Công an TP Hải Dương, nhận công tác và giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Thượng tá Lê Minh Hoàn, Trưởng Công an TP Chí Linh, nhận công tác và giữ chức Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Thượng tá Vũ Dương Tường, Trưởng Công an thị xã Kinh Môn, nhận công tác và giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thượng tá Nguyễn Văn Trường, Trưởng Công an huyện Thanh Hà, nhận công tác và giữ chức Trưởng phòng An ninh đối nội.

Trung tá Phạm Văn Dân, Trưởng Công an huyện Kim Thành, nhận công tác và giữ chức Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Thượng tá Trần Anh Ngọc, Trưởng Công an huyện Gia Lộc, nhận công tác và giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ, nhận công tác và giữ chức Trưởng phòng PC11 (Trại tạm giam) Công an tỉnh Hải Dương.

Thượng tá Vũ Văn Hưởng, Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng, nhận công tác và giữ chức Trưởng phòng Hồ sơ Công an tỉnh Hải Dương.

Thượng tá Vũ Khắc Hội, Trưởng Công an huyện Thanh Miện, nhận công tác và giữ chức Trưởng phòng Thanh tra Công an tỉnh Hải Dương (PX05).

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hiện, Trưởng Công an huyện Nam Sách, nhận công tác và giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Thượng tá Trần Quỳnh Lân, Trưởng Công an huyện Bình Giang, nhận công tác và giữ chức Phó trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hải Dương.