Nhiều lãnh đạo cấp phòng Công an tỉnh Hưng Yên xin nghỉ hưu trước tuổi

Mới đây, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trao quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi cho 10 Trưởng phòng, Trưởng công an cấp huyện của đơn vị này.

Trong số 10 cán bộ xin nghỉ hưu nói trên, có Đại tá Nguyễn Quang Trung, Chánh Thanh tra Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Học, Trưởng phòng Kỹ thuật Hình sự; Đại tá Nguyễn Văn Đường, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động; Thượng tá Đỗ Văn Tiến, Giám thị Trại tạm giam.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên trao quyết định cho các cán bộ nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trước hạn tuổi (Ảnh: Phương Nhung).

Trước đó Công an tỉnh Hưng Yên có 6 Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện có nguyện vọng và được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã xem xét, giải quyết nghỉ công tác đối với từng trường hợp theo đúng quy định.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, nguyện vọng của các cán bộ được nghỉ hưu trước hạn tuổi lần này là tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cán bộ, góp phần triển khai chủ trương tinh gọn bộ máy của lực lượng công an theo hướng "tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở".

Các cán bộ xin nghỉ hưu lần này cũng thể hiện rất rõ trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, người đứng đầu cấp ủy cơ sở trong thực hiện chủ trương chung.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự đóng góp của 10 cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi nói trên.

Đồng thời, ông Trường mong muốn, các cán bộ về nghỉ công tác tiếp tục giữ mối liên hệ với Công an tỉnh, bằng những kinh nghiệm quý báu của bản thân tích cực đồng hành và luôn quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.