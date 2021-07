Trước "giờ G", nhiều tỉnh hỏa tốc yêu cầu cán bộ hạn chế ra khỏi địa bàn

Dân trí Từ 0h ngày 19/7, thời điểm bắt đầu thực hiện Chỉ thị 16, tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng yêu cầu cán bộ, người lao động cơ quan nhà nước hạn chế ra khỏi địa bàn.

Ngày 18/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều yêu cầu từ 0h ngày 19/7, mọi người dân trên địa bàn tỉnh đều phải ở nhà, hạn chế ra đường, trừ các trường hợp thật sự cần thiết. Nếu ai cố tình không chấp hành thì phải xử phạt nghiêm.

Các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh hạn chế tối đa việc đi ra khỏi địa bàn.

Trường hợp thật sự cần thiết (vì yêu cầu công vụ, chữa bệnh hiểm nghèo hoặc các lý do đặc biệt khác) thì phải báo cáo thủ trưởng đơn vị; đồng thời đối tượng khi trở về phải khai báo y tế và chấp hành cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định (kinh phí do đối tượng tự chi trả nếu đi vì lý do cá nhân).

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, các chợ truyền thống, các siêu thị, cửa hàng kinh doanh lương thực, thực phẩm, nhà thuốc... được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Riêng đối với đối tượng người vô gia cư, lang thang, cơ nhỡ, người tâm thần, người ăn xin phải được bố trí đưa vào các Trung tâm Bảo trợ xã hội hoặc các khu tập trung do cấp huyện quản lý, không được để những người này lang thang tạo nguy cơ lây lan dịch bệnh; đồng thời tính toán các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng này.

Các chốt kiểm soát dịch Covid-19 vẫn nghiêm túc làm nhiệm vụ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Chiều 18/7, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu hỏa tốc đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị nhà nước đang có mặt trên địa bàn thị xã Ngã Năm không được đi ra khỏi địa bàn (bao gồm cả những người có nơi cư trú ở các huyện, thị xã, thành phố khác của tỉnh).

Còn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị nhà nước khác của tỉnh nếu hiện không có mặt trên địa bàn thị xã Ngã Năm thì không được phép vào địa bàn thị xã (bao gồm cả những người có nơi cư trú ở thị xã Ngã Năm).

Chủ tịch Sóc Trăng đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị nhà nước không di chuyển giữa địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Đặc biệt, để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả, Chủ tịch Sóc Trăng cũng yêu cầu người dân không ra khỏi địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, trừ trường hợp đặc biệt cấp bách, cần thiết.

Huỳnh Hải - Xuân Lương