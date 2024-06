Trung úy công an cõng thí sinh khuyết tật vào phòng thi

Hai bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một cán bộ công an cõng thí sinh bị khuyết tật vận động vào phòng thi môn ngữ văn sáng 27/6 đang được mạng xã hội chia sẻ rộng rãi.

Trung úy Vũ Mạnh Cường cõng thí sinh khuyết tật vào phòng thi môn Văn sáng 27/6 (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, 2 nhân vật trong ảnh là Trung úy Vũ Mạnh Cường, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp - Công an huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) và em Nguyễn Thị Hồng Linh, 19 tuổi.

Em Linh gặp tai nạn giao thông cách đây 2 năm, thành người khuyết tật khi đang học lớp 10.

Sáng 27/6, nữ sinh lớp 12 này tham gia kỳ thi tốt nghiệp tại điểm thi Trường THPT Trung Nghĩa (xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy).

Theo quy định, người nhà không được phép vào khu vực thi nên Trung úy Vũ Mạnh Cường - được phân công đảm bảo an ninh trật tự tại đây, đã cõng em Hồng Linh vào phòng thi; sau buổi thi lại cõng em từ phòng thi ra xe.

Sau khi được Fanpage Công an tỉnh Phú Thọ đăng tải, bức ảnh lập tức được chia sẻ rộng rãi với "mưa lời khen" từ cộng đồng mạng: "Hình ảnh đẹp và trái tim nhân hậu của những đồng chí công an nhân dân"; "Chúng ta cùng nhau lan tỏa hình ảnh đẹp này nào"; "Chúc đồng chí công an luôn mạnh khỏe, công tác tốt. Chúc cháu gái hoàn thành xuất sắc các bài thi"….

UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, sáng 27/6, cùng với hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước, trên 16.000 thí sinh của tỉnh này đã có mặt tại 39 điểm thi trên địa bàn để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT với môn thi đầu tiên - môn ngữ văn.

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh Phú Thọ có gần 16.500 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 418 thí sinh tự do.

Phú Thọ bố trí 39 điểm thi với 720 phòng thi; huy động trên 2.700 người là cán bộ quản lý, giáo viên THPT, THCS, cơ sở giáo dục thường xuyên, lực lượng công an, y tế… được huy động tham gia phục vụ kỳ thi.