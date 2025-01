Trung ương chốt những cơ quan Đảng và Quốc hội sẽ kết thúc hoạt động

Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành kết luận của Ban Chấp hành Trung ương tổng kết Nghị quyết số 18 về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được Ban Chấp hành Trung ương thông qua, đối với các cơ quan của Đảng, Trung ương thống nhất kết thúc hoạt động của Ban Đối ngoại Trung ương, chuyển chức năng, nhiệm vụ liên quan về Bộ Ngoại giao và Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

Trung ương cũng đồng ý kết thúc hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; kết thúc hoạt động của các đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương và ở cấp tỉnh.

Các đại biểu Quốc hội khóa XV dự họp trong Hội trường Diên Hồng (Ảnh: Phạm Thắng).

Phương án được Trung ương thống nhất là sẽ thành lập 4 Đảng bộ trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; Đảng bộ Quốc hội; Đảng bộ Chính phủ; Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương được hợp nhất thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Đồng thời, Trung ương quyết định bổ sung một số chức năng, nhiệm vụ mới và đổi tên Ban Kinh tế Trung ương thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Đối với các cơ quan của Quốc hội, Trung ương chốt kết thúc hoạt động của Ủy ban Đối ngoại, chuyển nhiệm vụ về Ủy ban Quốc phòng - An ninh, Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao; đồng thời đổi tên Ủy ban Quốc phòng - An ninh thành Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Trung ương thống nhất phương án sáp nhập Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tư pháp thành Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; sáp nhập Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính - Ngân sách thành Ủy ban Kinh tế và Tài chính; sáp nhập Ủy ban Xã hội và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thành Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Ngoài ra, Trung ương đồng ý đổi tên và nâng cấp 2 cơ quan trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Ban Dân nguyện được đổi tên và nâng cấp thành Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; Ban Công tác đại biểu thành Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội.

Trung ương yêu cầu các cơ quan tiếp tục tập trung nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, quản trị quốc gia; chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Trong đó, Trung ương định hướng xây dựng các cơ quan của Đảng ở Trung ương mạnh về tổ chức, cán bộ thực sự là hạt nhân trí tuệ, là "bộ tổng tham mưu", đội tiên phong lãnh đạo cơ quan Nhà nước; đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng pháp luật và nâng cao chất lượng các dự án luật.