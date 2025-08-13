Trung tâm thể thao 21 tỷ đồng chưa từng sử dụng, thành nơi chăn bò

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An, thành phố Huế, cho biết chính quyền địa phương này đang xin chủ trương cải tạo, nâng cấp nhiều hạng mục của Trung tâm văn hóa thể thao Thuận An, nằm trên địa bàn phường.

Theo ông Phong, công trình được xây dựng từ năm 2013, nhưng quá trình thi công kéo dài, đến năm 2022 mới hoàn thành, nghiệm thu. Hiện nay, nhiều hạng mục không đảm bảo tiêu chuẩn hoặc xuống cấp nghiêm trọng nên chưa có sự kiện nào được tổ chức tại đây.

Trung tâm văn hóa thể thao Thuận An từ khi được nghiệm thu đến chưa được sử dụng đúng mục đích (Ảnh: Cao Tiến).

Phường Thuận An dự kiến đề xuất UBND thành phố Huế cho phép cải tạo mặt sân, trồng cỏ, xây hàng rào bảo vệ và sửa chữa các phòng chức năng để sớm đưa vào khai thác, tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, dự án Trung tâm văn hóa thể thao Thuận An được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) phê duyệt tháng 10/2012, với tổng mức đầu tư hơn 21 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách.

Công trình được khởi công năm 2013, do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện Phú Vang (cũ) làm chủ đầu tư; thời gian dự kiến hoàn thành sau 3 năm.

Dự án gồm nhiều hạng mục, như khán đài rộng 1.500m2, mặt sân bóng và đường chạy 8.000m2, mương thoát nước bao quanh dài 600m, nhà vệ sinh, nhà điều hành,… Khi hoàn thành, trung tâm này sẽ bổ sung công trình văn hóa thiết yếu cho người dân địa phương, kết hợp chỉnh trang đô thị.

Thay vì phục vụ người dân, nơi đây trở thành địa điểm chăn thả gia súc trong suốt nhiều năm qua (Ảnh: Vi Thảo).

Tuy nhiên, dự án bị chậm tiến độ kéo dài do nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là do nguồn vốn được phân bổ dàn trải. Mãi đến năm 2022, Trung tâm văn hóa thể thao Thuận An mới hoàn thành, nghiệm thu.

Đáng chú ý, từ năm 2021 đến nay, trung tâm văn hóa thể thao nói trên nhiều lần thay đổi chủ thể quản lý. Trong suốt thời gian này, công trình liên tục bị bỏ hoang, không được sử dụng đúng mục đích đầu tư.

Theo lãnh đạo UBND phường Thuận An, nguyên nhân công trình chưa đưa vào khai thác là do các hạng mục xuống cấp, sân bóng được san đắp bằng vật liệu không phù hợp dẫn đến bề mặt khô cứng, thoát nước kém, không đảm bảo tiêu chuẩn.

Mặt sân và cỏ trồng không phù hợp với các hoạt động thể thao, nhất là bóng đá (Ảnh: Cao Tiến).

Loại cỏ được trồng cũng không phù hợp với bề mặt sân bóng đá hay các hoạt động thể thao ngoài trời khác.

Người dân sống cạnh Trung tâm văn hóa thể thao Thuận An phản ánh vào thời điểm mùa mưa, bề mặt sân bóng trở nên lầy lội vì nước không thoát kịp; trong khi đó, thời điểm mùa hè, sân trở nên khô cứng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra chấn thương khi tổ chức các hoạt động thể thao tại đây.