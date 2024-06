Trung tá Nguyễn Thành Hưng làm Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM

Ngày 28/6, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố, trao quyết định về công tác cán bộ đối với chức danh Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) và Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02).

Theo đó, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế. Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Công an quận 12 thay Trung tá Hưng làm Trưởng phòng PC02.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM trao quyết định cho Trung tá Nguyễn Thành Hưng (Ảnh: Thuận Thiên).

Trung tá Nguyễn Thành Hưng (SN 1982, quê Đông Anh, Hà Nội) có nhiều năm công tác tại Công an TP Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an. Trung tá Hưng đã lập nhiều chiến công khi tham gia phá nhiều vụ án lớn như: Vụ thảm sát 4 người ở bản Phồng (Nghệ An); bắt giang hồ Lê Văn Thọ (Thọ "Sứt"); phá vụ án "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên…

Sau đó, Trung tá Hưng được điều động làm Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai. Tại đây, ông tham gia phá đại án buôn lậu xăng dầu lớn nhất cả nước từ trước đến nay.

Khi được điều động, bổ nhiệm làm Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM rồi Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, Trung tá Hưng liên tiếp lập nhiều chiến công. Vụ án liên quan đến sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm ghi dấu ấn của vị cán bộ này.

Ngoài ra, Trung tá Hưng còn chỉ đạo Phòng PC02 khám phá vụ cướp 3,8 tỷ đồng tại chi nhánh Ngân hàng Sacombank ở huyện Hóc Môn; vụ vây bắt nghi phạm giết người, cướp tài sản rồi lẩn trốn trong khu rừng rộng 50ha; triệt phá băng nhóm bảo kê, cho vay lãi nặng tại chợ Bình Điền; phá vụ lừa đảo do Phan Công Khanh và đồng bọn thực hiện.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng - tân Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM (Ảnh: Lê Trai).

Trong thời gian công tác tại Phòng PC02, Trung tá Hưng còn góp công lớn khi "xóa sổ" các băng cho vay lãi nặng, tạt sơn, chất bẩn để đòi nợ. Đặc biệt, Trung tá Hưng cùng Ban chỉ huy Phòng PC02 tham mưu cho Ban Giám đốc Công an TPHCM đưa ra những biện pháp và cách làm sáng tạo trong đấu tranh tội phạm đường phố. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2024, thành phố đã kéo giảm gần 300 vụ tội phạm đường phố, trong đó 100% các vụ cướp tài sản, 94% vụ cướp giật tài sản được khám phá.

Với những thành tích trong quá trình công tác, Trung tá Nguyễn Thành Hưng 4 lần được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công, nhận nhiều bằng khen của Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố. Tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX, Trung tá Hưng là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến.

Các đơn vị chúc mừng Đại tá Phạm Đình Ngọc - tân Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Ảnh: Thuận Thiên).

Đại tá Phạm Đình Ngọc (SN 1974, quê Thanh Hóa), trước khi giữ chức vụ Trưởng phòng PC02, ông có nhiều năm công tác và giữ chức vụ phó phòng này.

Tháng 5/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an quận 12. Tại đây, ông chỉ huy Công an quận 12 gặt hái nhiều thành tích trong đấu tranh, phòng chống tội phạm đường phố, triệt xóa các băng tín dụng đen, tạt sơn, đòi nợ thuê, qua đó đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hồi cuối tháng 4, Đại tá Phạm Đình Ngọc chỉ huy Công an quận 12 phối hợp với Phòng PC02 bắt giữ nhóm cướp 1,2 tỷ đồng trong biệt thự trên đường Lê Thị Riêng.