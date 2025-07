Trực thăng Mi-171 bay cứu trợ khẩn cấp hơn 900 người bị cô lập hoàn toàn

Các lực lượng xếp nhu yếu phẩm cần thiết lên máy bay (Ảnh: Hoàng Thuần).

Sáng 24/7, ngay sau khi nhận lệnh của Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn Không quân 371) lập tức triển khai tổ bay mang theo các phương tiện cứu hộ, cứu nạn và hàng hóa, lương khô, nước uống, mì tôm,..., vào miền Trung thực hiện nhiệm vụ chống lũ.

Đúng 7h50, mặc dù trời đổ mưa và nhiều mây, máy bay Mi-171 số hiệu 03 do Thiếu tá Vương Đình Long, Phi đội trưởng Phi đội 1, lái chính; Đại tá Nguyễn Bá Đức, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn, lái phụ, cùng thành viên tổ bay và lực lượng cứu hộ đã cất cánh từ sân bay Hòa Lạc (Hà Nội) bay vào Nghệ An thực hiện nhiệm vụ chống lũ.

Trực thăng Mi-171 chở hàng hoá và Nghệ An (Video: Hoàng Thuần).

Việc cất cánh khẩn trương, kịp thời đã khẳng định năng lực, trình độ sẵn sàng chiến đấu cao của đơn vị, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống của Trung đoàn thời kỳ mới.

Trưa 24/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương (huyện Tương Dương cũ), tỉnh Nghệ An, cho biết, Bộ Quốc phòng đã điều động máy bay trực thăng khẩn cấp đưa hàng hóa cứu trợ vào các bản đang bị chia cắt bởi lũ lụt nhiều ngày qua.

Máy bay Mi-171 số hiệu 03 do Thiếu tá Vương Đình Long, Phi đội trưởng Phi đội 1, lái chính vào Nghệ An chống lũ (Ảnh: Quân đội nhân dân).

Cụ thể, trực thăng sẽ vận chuyển hàng hóa thiết yếu như lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm vào tiếp tế cho người dân các bản: Chắn, Mác, Lau, Nhẵn... thuộc xã Tương Dương. Đây là những khu vực hiện có 437 hộ dân với hơn 900 nhân khẩu đang sống trong cảnh bị cô lập hoàn toàn.

Sân vận động xã Tương Dương - nơi trực thăng sẽ đáp trong ít giờ tới (Ảnh: Lê Lương).

“Trên địa bàn xã có 3 cầu treo bắc qua sông Lam và sông Cả đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Giao thông đường bộ bị chia cắt, hàng hóa không thể tiếp cận, người dân khan hiếm lương thực, nước sạch, thuốc men... nên Bộ Quốc phòng đã khẩn cấp điều động trực thăng để ứng cứu”, ông Lê Văn Lương cho biết.

Cũng theo ông Lương, chiếc trực thăng đang di chuyển từ Hà Nội vào Nghệ An, dự kiến sẽ hạ cánh tại địa bàn xã Tương Dương để tiếp nhận hàng cứu trợ do các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An phối hợp chuẩn bị, sau đó bay vào tiếp tế cho các bản vùng sâu bị cô lập.

Những ngày qua, toàn huyện Tương Dương, đặc biệt là các xã vùng cao, đang oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề do mưa lũ kéo dài sau bão số 3. Mưa lớn làm sạt lở đất, nhà cửa bị hư hại, cầu đường bị chia cắt, hoa màu thiệt hại nghiêm trọng.

Người dân tại các bản bị cô lập đang rất thiếu thốn, đặc biệt là thực phẩm và nước sinh hoạt. Chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng để tiếp cận, thống kê thiệt hại và vận chuyển hàng hóa tiếp tế bằng mọi cách, nhưng do địa hình quá hiểm trở, phương án dùng trực thăng là giải pháp duy nhất trong thời điểm này.