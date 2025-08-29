Triển khai phương án chống ngập trong đại lễ A80

Chiều 29/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp ký công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ ngành về ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông mạnh lên thành bão, mưa lớn trong những ngày tới.

Sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở 17,3 độ Vĩ Bắc, 119 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và đổ bộ vào khu vực Bắc Trung Bộ trong chiều tối và đêm ngày 30/8.

Từ chiều tối 29/8 đến ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có khả năng xảy ra mưa lớn với tổng lượng phổ biến từ 150-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

“Áp thấp nhiệt đới/bão dự kiến đổ bộ và gây mưa lớn cho các khu vực vừa chịu ảnh hưởng và thiệt hại do các đợt thiên tai trong thời gian vừa qua (bão số 3, bão số 5 và mưa lũ sau bão)”, công điện nêu rõ.

Đường Võ Chí Công, cạnh Lotte Tây Hồ (Hà Nội) bị ngập nặng những ngày qua gây cản trở giao thông đi lại qua cầu Nhật Tân (Ảnh: Nam Trung).

Do đó, với tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

Các địa phương kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, theo công điện, từ 15-18 độ Vĩ Bắc; 107,5-115 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Căn cứ tình hình cụ thể, các địa phương chủ động quyết định cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và sơ tán người dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ, trên biển, trên đảo để đảm bảo an toàn.

Đối với trên đất liền khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, công điện chỉ đạo rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển. Các tỉnh chủ động tiêu nước đệm, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt.

“Triển khai các phương án chống ngập, đảm bảo giao thông thông suốt cho khu vực đô thị, đặc biệt là trong thời gian diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội”, công điện nhấn mạnh.

Đối với vùng núi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Đồng thời kiểm tra, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, công trình đang thi công, các khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản, nhất là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu. Bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra, theo công điện.