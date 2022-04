Trao quyết định thăng quân hàm vượt cấp cho Trung úy cảnh sát cứu 4 người

Ngày 12/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng hàm vượt cấp từ Trung úy lên Đại úy, thư khen và bằng khen của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đối với Trung úy Thái Ngô Hiếu (33 tuổi) quê Nghệ An, cán bộ PC07 - Công an tỉnh Đồng Nai.

Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng hàm vượt cấp đối với Trung úy Thái Ngô Hiếu (Ảnh: A.X).

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - đã biểu dương, khen ngợi hành động mưu trí, dũng cảm, thể hiện tinh thần quyết đoán, nhanh nhẹn, kỹ năng nghiệp vụ bài bản và thể lực phi thường của Trung úy Thái Ngô Hiếu.

"Hành động này được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân cả nước khen ngợi, biểu dương; có tác dụng nêu gương trong toàn lực lượng, tạo hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Nhân dân trong lòng nhân dân" - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.

Đại úy Thái Ngô Hiếu sau khi được thăng hàm vượt cấp (Ảnh: A.X).

Trước đó, tối 9/4, nhóm bạn trẻ gồm 10 người ở TPHCM đi du lịch ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu). Khoảng 8h ngày 10/4, nhóm này ra bờ biển phía sau khu du lịch tắm nhưng bảo vệ không cho vì thời điểm sóng to, không có nhân viên cứu hộ.

Sau đó, nhóm bạn trẻ đến một bãi tắm cách khu du lịch hơn 100 m cùng tắm biển thì xảy ra tai nạn; 5 người trong nhóm (3 nữ, 2 nam) bị sóng cuốn ra bờ, đuối nước.

Phát hiện vụ việc, Trung úy Thái Ngô Hiếu nhanh chóng bơi ra cứu, hô hấp nhân tạo và cứu sống những nạn nhân được vớt vào bờ. Một nạn nhân mất tích và được tìm thấy thi thể cách hiện trường vài trăm mét.

Vụ việc sau đó được người dân quay clip, đưa lên mạng xã hội và đã nhận được hàng trăm lời bình luận, chia sẻ về hành động dũng cảm của Trung úy Hiếu.

Trung úy Hiếu cấp cứu cho một nạn nhân (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, quá trình công tác, Trung úy Thái Ngô Hiếu đã từng tham gia 39 vụ cứu nạn, cứu hộ; cứu sống được 11 người, tìm kiếm được 37 thi thể nạn nhân, tham gia di chuyển hơn 50 hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn, trục vớt một xe tải cùng nhiều tang vật các vụ án hình sự dưới giếng sâu và lòng sông.

Năm 2021, Trung úy Hiếu là điển hình trong phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, được Bộ Công an khen thưởng