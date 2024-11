Trao giải Hội thi Cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở giỏi lực lượng CAND năm 2024

Chiều 6/11, tại TP Cần Thơ, Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc và trao giải Hội thi "Cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở giỏi" lực lượng Công an Nhân dân (CAND) năm 2024.

Theo đánh giá từ Ban tổ chức, Hội thi đã để lại những dấu ấn sâu sắc, không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn là cơ hội để các cán bộ hội thể hiện bản lĩnh, tài năng của người phụ nữ CAND hội nhập.

Trao giải trong đêm chung kết (Ảnh: CTV).

Trong 2 ngày tranh tài sôi nổi ở vòng chung kết, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cùng những nỗ lực vượt bậc, 44 thí sinh đã hoàn thành xuất sắc 3 phần thi.

Các phần thi đa dạng về hình thức đã đem lại cho khán giả những bất ngờ thú vị với màn giới thiệu đầy ấn tượng của các thí sinh trong phần thi "Chúng tôi giới thiệu về mình"; những câu trả lời nhanh trí, chính xác trước phần thi "Đuổi hình bắt chữ"; những màn nghệ thuật ấn tượng, diễn xuất tài năng của các thí sinh vào phần thi "Cán bộ hội bản lĩnh - tài năng" đã để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả…

Phần trình diễn của thí sinh ở đội Công an TP Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Kết quả, Ban tổ chức trao 9 giải A, 11 giải B, 15 giải C và 9 giải khuyến khích.

Giải A thuộc về các Đội: Công an TP Cần Thơ, Học viện An ninh nhân dân (T01), Học viện Cảnh sát nhân dân (T02), Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K02) và Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10, Bộ Công an) và công an các tỉnh: Nghệ An, Hưng Yên, Cao Bằng, Vĩnh Phúc.