Trao bằng khen cho cán bộ bảo vệ an ninh trật tự bị thương lúc làm nhiệm vụ

Ngày 30/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cho anh Trần A Đal, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự thị trấn Năm Căn (nay là xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau).

Công an tỉnh Cà Mau cũng trao hỗ trợ 10 triệu đồng từ quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân đến anh Đal.

Anh Trần A Đal là người đã bị thương khi làm nhiệm vụ trong vụ con trai đánh mẹ, đâm cán bộ bảo vệ hồi tháng 6.

Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau (thứ 3 từ phải qua), thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, trao bằng khen, tiền hỗ trợ cho anh Trần A Đal (Ảnh: Công an Cà Mau).

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 7h30 ngày 20/6, Công an thị trấn Năm Căn (cũ) nhận tin báo của bà L.T.H. về việc bà bị con trai là Bùi Minh Lợi (30 tuổi) đánh gây thương tích.

Công an thị trấn Năm Căn đã cử tổ công tác đến hiện trường. Khi đến nhà bà H., tổ công tác mời Bùi Minh Lợi về trụ sở làm việc nhưng anh ta bất ngờ lấy dao tấn công làm anh Trần A Đal bị thương vùng ngực. Sau khi gây án, Lợi cố thủ trong nhà.

Nhận báo cáo từ công an địa phương, Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cùng lãnh đạo một số phòng trực thuộc trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo xử lý. Đến khoảng 9h cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ Bùi Minh Lợi.