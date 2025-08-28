Tranh luận việc ủy quyền công chức xã ở TPHCM chứng thực giấy tờ đất đai

Tại kỳ họp lần thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TPHCM khóa X diễn ra chiều 28/8, các đại biểu thảo luận về tờ trình dự thảo nghị quyết quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức trong lĩnh vực tư pháp.

Trong phần thảo luận tại hội trường, Chánh Thanh tra TPHCM Trần Văn Bảy đề nghị HĐND thành phố cân nhắc việc ủy quyền liên quan nhóm chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản. Theo ông Bảy, việc chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền cho công chức cấp xã chứng thực các giấy tờ loại này còn nhiều lo lắng.

Chánh Thanh tra TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Chánh Thanh tra TPHCM cho rằng, cơ sở pháp lý hiện tại đã đầy đủ để thực hiện ủy quyền nội dung trên, nhưng việc này cần đánh giá thêm tính thực tiễn, sự hợp lý và tác động.

“Trước đây, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật liên quan đến nhà đất đều cho phép cấp xã được thực hiện việc này. Tuy nhiên, thực tiễn tại TPHCM và các địa phương khác còn xảy ra nhiều vấn đề nên đã chuyển giao toàn bộ hoạt động chứng thực giao dịch về bất động sản cho các tổ chức hành chính chuyên trách”, ông Bảy nói.

Ông Trần Văn Bảy phân tích, việc chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản cần có dữ liệu, nhưng cấp xã chưa có điều kiện dữ liệu để chứng thực, sẽ rất rủi ro. Cấp xã chưa được tiếp cận dữ liệu về đất đai, dữ liệu về ngăn chặn giao dịch bất động sản. Mặt khác, công chức không thể đi hỏi cơ quan này, cơ quan kia, trong khi hạn giải quyết hồ sơ rất ngắn.

Ngoài ra, công chức được giao nhiệm vụ chứng thực phải được đào tạo bài bản về kiến thức, chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Việc hình thành được đội ngũ đủ năng lực chắc chắn cần có thời gian.

Đồng quan điểm, Giám đốc Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ đề xuất HĐND TP tiếp tục nghiên cứu nội dung này trong kỳ họp đang diễn ra. Ông cho rằng, áp lực công việc phân cấp cho cấp xã hiện nay là rất lớn, khối lượng công việc nhiều trong khi dữ liệu phục vụ cho công tác chứng thực chưa đầy đủ.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Phát biểu tại kỳ họp, đại biểu Lê Minh Đức, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM, cho biết, qua khảo sát tại các đơn vị cấp xã, ông nhận thấy các chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã đang phải gánh vác khối lượng công việc rất lớn. Do đó, việc ủy quyền là rất cần thiết trong bối cảnh hiện tại.

Ông Đức cho rằng, trên thực tế, một số cán bộ địa chính rất am hiểu pháp luật về quản lý đất đai. Nếu thành phố cho phép, chủ tịch UBND cấp xã sẽ cân nhắc điều kiện, cơ sở dữ liệu và năng lực chuyên môn của cán bộ trong từng lĩnh vực để thực hiện ủy quyền phù hợp. Điều này sẽ giúp cán bộ cấp xã chủ động, thuận lợi hơn trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Ông cũng lưu ý, nếu giao quyền, nhưng địa phương chưa có đủ điều kiện để thực hiện thì sẽ khó khả thi. Ngược lại, nếu không chủ động ủy quyền, khi phát sinh vụ việc của người dân mà không giải quyết kịp thời, tình hình sẽ càng phức tạp.

Từ đó, ông Đức bày tỏ quan điểm ủng hộ việc ủy quyền, nhưng nhấn mạnh cần quy định rõ điều kiện, tiêu chí để việc ủy quyền được thực hiện hiệu quả.

Đại biểu dự kỳ họp HĐND TPHCM chiều 28/8 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo dự thảo nghị quyết, chủ tịch UBND cấp xã tại TPHCM được ủy quyền cho công chức quyền thực hiện chứng thực bản sao giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong và ngoài nước cấp; chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản; chứng thực chữ ký người dịch các văn bản tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc ngược lại.

Công chức cấp xã cũng có thể được ủy quyền việc chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở; di chúc; văn bản từ chối nhận di sản; văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở; văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở; việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch; sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch; cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để quyết định việc ủy quyền. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, UBND TPHCM sẽ nghiên cứu, trình HĐND thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung nghị quyết vừa được thông qua.