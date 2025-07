Thủy cung Lotte World Hà Nội đón vị khách thứ 1 triệu

Đây không chỉ là cột mốc đáng tự hào về số lượng mà còn là sự khẳng định cho chiến lược phát triển khác biệt: kiến tạo một điểm đến vừa giàu trải nghiệm, vừa đong đầy cảm xúc.

Thủy cung Lotte World Hà Nội đón 1 triệu khách tham quan sau gần 2 năm hoạt động.

Ghi dấu ấn với những trải nghiệm đặc biệt

Ngay từ khi đi vào hoạt động, Thủy cung Lotte World Hà Nội đã xác định một hướng đi riêng: không đơn thuần là nơi trưng bày sinh vật biển, mà là một trung tâm giáo trí mang đậm bản sắc văn hóa và cảm xúc, nơi mỗi bước chân đều là một hành trình khám phá, trải nghiệm và kết nối.

Sự khác biệt đầu tiên thể hiện ngay trong thiết kế không gian, với 4 khu vực chủ đề lấy cảm hứng từ văn hóa và thiên nhiên Việt Nam. Đây là cách Thủy cung thổi hồn dân tộc vào hành trình khám phá đại dương, giúp khách tham quan cảm nhận vẻ đẹp của biển cả không chỉ qua hình ảnh, mà qua cả chiều sâu văn hóa. Thiết kế mở, ánh sáng nghệ thuật cùng các bố trí trưng bày mang tính thẩm mỹ cao cũng biến nơi đây trở thành địa điểm thích hợp để check-in (chụp ảnh), trải nghiệm nghệ thuật thị giác giữa làn nước trong xanh.

Không gian đậm nét văn hóa Việt Nam được tái hiện tại thủy cung.

Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, Thủy cung còn tiên phong kiến tạo những trải nghiệm tương tác độc đáo và giàu cảm xúc. Tại đây, khách tham quan có thể tận tay cho cá ăn, chạm nhẹ vào sinh vật biển, chiêm ngưỡng màn biểu diễn độc đáo của các nàng tiên cá, hay tìm hiểu về gia đình sư tử biển qua những buổi thuyết trình sinh động…

Các hoạt động tương tác, trải nghiệm thu hút các em nhỏ.

Thủy cung còn ghi dấu ấn với loạt chương trình sáng tạo lần đầu xuất hiện tại Việt Nam như đón chào sư tử biển California, Chị Hằng múa giữa lòng đại dương, cây thông Noel 3m dưới nước, đám cưới và sinh nhật cho sư tử biển, hay đêm nhạc giữa biển xanh... Tất cả góp phần mang đến những khoảnh khắc vừa mới lạ, vừa giàu cảm xúc, để mỗi chuyến tham quan trở thành một trải nghiệm đáng nhớ. Đó chính là cách thủy cung hiện thực hóa sứ mệnh của mình: “Share the Love, Share the Nature, Share the Dream”.

Dấu mốc trưởng thành và cam kết phát triển bền vững.

Sau hành trình hơn hai năm kiến tạo những trải nghiệm khác biệt và ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khách tham quan, Thủy cung Lotte World Hà Nội đã chính thức chạm mốc 1 triệu lượt khách, một con số không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn thể hiện niềm tin ngày càng lớn mà công chúng dành cho một điểm đến giáo trí đầy cảm hứng.

Chia sẻ cảm xúc khi bất ngờ trở thành vị khách thứ 1 triệu, chị Phạm Thị Cúc đến từ Hưng Yên cho biết: “Gia đình tôi, nhất là các con, đã mong được đến thủy cung từ lâu nên hôm nay cả nhà quyết định lên Hà Nội chơi nhân dịp các con nghỉ hè, không ngờ lại tình cờ trở thành vị khách thứ 1 triệu của thủy cung. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm thật đáng nhớ đối với gia đình tôi. Cảm ơn thủy cung đã mang đến cho chúng tôi một chuyến đi ý nghĩa và trọn vẹn như thế này”.

Thủy cung Lotte World Hà Nội chúc mừng vị khách thứ 1 triệu.

Cột mốc 1 triệu lượt khách không chỉ đánh dấu bước phát triển ấn tượng của Thủy cung Lotte World Hà Nội sau hai năm hoạt động, mà còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của mô hình giáo trí tại Việt Nam. Không chỉ mang đến những trải nghiệm về giải trí, Thủy cung đang từng bước khẳng định vai trò của mình như một điểm đến gắn kết cộng đồng, góp phần nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển cho các thế hệ.

Ông Lee Hae Yeol - Giám đốc Thủy cung Lotte World Hà Nội - chia sẻ: “Việc đạt mốc 1 triệu lượt khách là một dấu mốc quan trọng, ghi nhận quá trình trưởng thành cả về quy mô lẫn chất lượng dịch vụ của Thủy cung. Thành tựu này là nhờ tình cảm yêu mến và sự ủng hộ to lớn từ khách hàng Việt Nam, nguồn động lực quý giá để chúng tôi không ngừng đổi mới và mang đến những trải nghiệm độc đáo và khác biệt”.

Gia đình vị khách thứ 1 triệu nhận quà tri ân từ thủy cung.

Theo đại diện Lotte World Hà Nội, không chỉ là thành quả đáng tự hào, mốc son 1 triệu lượt khách còn mở ra một hành trình mới đầy cảm hứng, nơi mỗi trải nghiệm đều để lại dấu ấn và chạm tới cảm xúc của người tham quan. Hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến giáo trí hàng đầu cho gia đình, thủy cung sẽ tiếp tục phát triển các chương trình tương tác đặc sắc, giới thiệu thêm nhiều loài sinh vật biển đa dạng, góp phần lan tỏa kiến thức và nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên một cách sâu sắc.

Góp phần mở rộng không gian trải nghiệm, tháng 4 vừa qua, Lotte World đã ra mắt khu vui chơi trong nhà dành riêng cho trẻ em Lotty Friends, hoàn thiện hệ sinh thái giáo trí dành cho cả gia đình.