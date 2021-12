TPHCM xây dựng khẩn cấp việc ứng phó biến chủng Omicron

Dân trí TPHCM sẽ tăng cường giám sát, kiểm dịch quốc tế tại cửa khẩu hàng không, hàng hải, giám sát ca mắc mới tại địa bàn dân cư, doanh nghiệp, xét nghiệm, giải mã gen để phát hiện sớm biến chủng Omicron.

Ngày 14/12, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã ký ban hành kế hoạch khẩn xây dựng thế trận y tế ứng phó với biển thể Omicron. Kế hoạch được ban hành trong bối cảnh, số ca nhiễm biến chủng mới đang gia tăng trên nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và trong khu vực, nhiều nước đã siết chặt các quy định đi lại quốc tế nhằm giảm thiểu nguy cơ biến thể xâm nhập.

Theo kế hoạch mới, TPHCM sẽ đưa ra 8 nhóm giải pháp liên quan tới việc tăng cường giám sát, kiểm dịch quốc tế tại cửa khẩu hàng không, hàng hải giám sát ca mắc mới tại địa bàn dân cư, doanh nghiệp. Thành phố sẽ tổ chức giám sát bằng xét nghiệm nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhiễm biến chủng Omicron.

TPHCM khẩn cấp xây dựng thế trận ứng phó biến chủng Omicron (Ảnh: P.N.).

Bên cạnh đó, TPHCM sẽ liên tục cập nhật thông tin trên thế giới về biến thể Omicron để đánh giá đúng mức sự nguy hiểm, chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa, can thiệp và tổ chức truyền thông phù hợp, hiệu quả. Đối với công tác điều trị, thành phố sẽ tiếp tục triển khai tiêm vaccine Covid-19 liều bổ sung, liều nhắc lại, tổ chức triển khai hiệu quả trạm y tế lưu động, tổ chức chăm sóc F0 tại cộng đồng.

Ngành y thành phố cũng lên kế hoạch xây dựng bệnh viện dã chiến, cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 cấp huyện, sẵn sàng kích hoạt và đưa vào hoạt động ngay khi có yêu cầu.

Đối với nội dung tăng cường giám sát kiểm dịch tại cửa khẩu hàng không, hàng hải, TPHCM sẽ thực hiện nghiêm quy định kiểm dịch y tế quốc tế. Hành khách chuyến bay quốc tế phải có xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh, tổ chức cách ly kiểm dịch, xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

TPHCM tăng cường xét nghiệm để phát hiện sớm sự xuất hiện của biến chủng Omicron (Ảnh: Hải Long).

Thành phố bắt buộc cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ quốc gia có sự xuất hiện biến thể Omicron, bất kể tiền sử tiêm vaccine Covid-19 hay đã mắc Covid-19 trước đó. TPHCM cũng tăng cường các biện pháp an ninh hàng hải, giám sát ngăn chặn và phát hiện sớm, xử lý nghiêm những trường hợp lên bờ, xuống tàu bất hợp pháp.

Nội dung thứ 2 là tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc biến thể Omicron tại địa bàn dân cư, cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp. TPHCM sẽ theo dõi sức khỏe, tầm soát, sàng lọc tại cơ sở y tế, trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm phát hiện và thông báo sớm cho cơ quan chức năng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương những trường họp nghi ngờ mắc Covid-19 có liên quan người nhập cảnh, trường hợp nghi ngờ tái nhiễm.

Nội dung thứ 3 là tổ chức giám sát bằng xét nghiệm nhằm phát hiện sớm nhất các trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Các phòng xét nghiệm chủ động phát hiện sớm trường hợp nhiễm biến thể Omicron bằng cách xem xét dấu hiệu gen. Tất cả người nhập cảnh trong vòng 28 ngày dương tính SARS-CoV-2, người tái mắc Covid-19 sẽ được giải trình tự gen.

Nội dung thứ 4 là tăng cường cập nhật thông tin liên tục trên thế giới về biến thể Omicron để có đánh giá đúng mức về sự nguy hiểm, chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa, can thiệp và tổ chức truyền thông phù hợp, hiệu quả. TPHCM sẽ thường xuyên truy cập thông tin từ các trang tin điện tử chính thống như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Châu Âu (ECDC), Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (U.S. CDC)...

Bên cạnh đó, TPHCM sẽ triển khai đầy đủ, kịp thời việc tiêm vaccine phòng Covid-19 liều bổ sung, liều nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thành phố cũng chủ động kiện toàn và triển khai đồng bộ hệ thống kiểm dịch các cấp, ứng phó linh hoạt tùy thuộc theo cấp độ nguy hiểm của dịch do biến thể Omicron gây ra.

Đối với công tác điều trị, TPHCM tiếp tục triển khai đầy đủ và hiệu quả các trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc F0 tại cộng đồng; xây dựng kế hoạch triển khai bệnh viện dã chiến hoặc cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 ở cấp huyện, sẵn sàng kích hoạt và đưa vào hoạt động ngay khi có yêu cầu.

Quang Huy