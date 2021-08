TPHCM thay đổi mẫu giấy đi đường từ 0h ngày 25/8

Dân trí Kể từ 0h ngày 25/8, người dân muốn ra đường phải có giấy đi đường do Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM và Trưởng công an cấp quận, huyện, TP Thủ Đức cấp.

Ngày 24/8, Công an TPHCM đã có thông báo hướng dẫn thực hiện kiểm soát người được phép lưu thông trên đường theo các công văn 2796, 2800 và 2850 của UBND TPHCM. Trung tá Nguyễn Văn Bình, Phó Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM, cho biết đơn vị sẽ in, ký cấp giấy đi đường mẫu mới cho các đơn vị cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể... theo quy định tại công văn 2800, để cấp đến cán bộ, công nhân viên và các đơn vị thuộc diện quản lý cấp giấy. Theo Trung tá Bình, các sở, ngành căn cứ vào các nhóm được di chuyển tại công văn 2800, 2796, 2850 tổng hợp số lượng, gửi danh sách theo cơ chế 10% để Phòng PC08 in giấy đi đường mẫu mới, thời hạn nộp danh sách là trước 13h ngày 24/8. Mẫu giấy đi đường mới được áp dụng từ 0h ngày 25/8. Các đối tượng thuộc Mục 1A (UBND quận, huyện, TP Thủ Đức; phường, xã, thị trấn) và các đối tượng thuộc Mục 12, 13, 14B sẽ do trưởng công an quận, huyện, TP Thủ Đức tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép lưu thông trên đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. "Phòng có nhiệm vụ cung cấp giấy đi đường mẫu mới kèm theo chữ ký và đóng dấu cho các sở, ngành. Các trường hợp chưa được cấp giấy đi đường mới thì vẫn áp dụng các loại giấy đi đường đã quy định tại công văn 2800 cho đến hết 0h ngày 25/8", Trung tá Bình thông tin. Theo công văn 2850 của UBND TPHCM, các nhóm đối tượng được phép ra đường vẫn áp dụng theo 17 nhóm đã quy định tại phụ lục đính kèm công văn 2800, trong đó điều chỉnh như sau: Các lực lượng được ưu tiên và không yêu cầu có giấy đi đường khi qua chốt gồm: lực lượng cán bộ, nhân viên ngành y tế có thẻ ngành y tế hoặc giấy đi đường do Sở Y tế, thủ trưởng các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật. Người dân xuất trình giấy đi đường khi lưu thông qua chốt kiểm soát dịch. Người dân đi tiêm vắc xin có tin nhắn báo lịch tiêm hoặc giấy báo mời tiêm và kèm theo giấy CMND/CCCD để trình cho chốt kiểm soát. Nhân viên hệ thống phân phối (siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng cung cấp lương thực thực phẩm) có thẻ nhân viên và giấy xác nhận công tác của đơn vị; chỉ áp dụng cho đến khi có giấy đi đường do Công an thành phố cấp. Các nhóm đối tượng được bổ sung gồm: các trường cao đẳng, trung cấp nghề nghiệp (mỗi trường 10 giấy); nhân viên giao hàng bằng phương tiện vận tải của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn thuộc các đơn vị, doanh nghiệp đang thực hiện sản xuất theo phương thức "3 tại chỗ", "một cung đường hai điểm đến" trong khu chế xuất, khu công nghiệp. Đối với các phương tiện vận tải hàng hóa (bao gồm tài xế và một phụ xe) đã được ngành giao thông vận tải cấp thẻ QR code, không tiến hành kiểm tra thẻ đi đường cá nhân. Hoàng Thuận