TPHCM tăng tốc ra sao trong tháng đầu tiên của năm 2022?

Chiều 7/2, UBND TPHCM tổ chức buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí đầu năm 2022 nhằm thông tin về công tác chăm lo Tết và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 1. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài với nhiều hoạt động, TPHCM vẫn giữ vững thành quả trong công cuộc phòng, chống Covid-19 và đạt được những thuận lợi bước đầu trong quá trình tăng tốc.

"Cách đây 4-5 tháng, chúng ta không thể nghĩ có thể gặp nhau tại đây, hay thành phố sẽ có một cái Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn như vừa qua. Kết quả này đến từ sự đóng góp, góp ý của nhiều lực lượng, trong đó có các cơ quan báo chí", ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, chia sẻ.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa).

Theo số liệu của UBND TPHCM, trong tháng đầu tiên của năm tăng tốc nhằm "bù đắp lại" những thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra, địa bàn đã đạt được những kết quả khả quan về các chỉ số phát triển.

Cụ thể, thành phố đã thu ngân sách ước 47.882 tỷ đồng trong tháng 1, đạt 12,4% dự toán và tăng 19,5 so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đã đạt hơn 14% dự toán của năm và tăng 26,83% so với cùng kỳ.

UBND TPHCM cho biết, tình hình thành lập doanh nghiệp trên địa bàn đã khởi sắc và là tín hiệu tốt cho thành phố. Trong tháng 1, toàn địa bàn có hơn 3.190 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới, tăng 24,6% cùng kỳ; 4.850 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 36,3% so với cùng kỳ và tăng đến gần 500% so với tháng trước; số doanh nghiệp giải thể đã giảm sâu.

Tình hình phát triển kinh tế của TPHCM có nhiều khởi sắc trong tháng đầu tiên năm 2022 (Ảnh: Hải Long).

Tuy nhiên, do vẫn đang trên đà phục hồi, một số chỉ số phát triển kinh tế tháng 1 năm 2022 có giảm so với cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 73 nghìn tỷ đồng, giảm 28%; doanh thu ngành du lịch giảm 26,3%, bốn nhóm ngành công nghiệp trọng yếu giảm 5,8% và thu hút đầu tư nước ngoài giảm 38,3% so với cùng kỳ.

Do đã có chuẩn bị kỹ lưỡng, dự phòng nhiều kịch bản để ứng phó với dịch Covid-19, các hoạt động trong dịp Tết Nguyên Đán được TPHCM tổ chức bài bản, an toàn, đảm bảo nhu cầu hàng hóa phục vụ tiêu dùng cho người dân. Dịp Tết năm nay, TPHCM đã dành hơn 1.000 tỷ đồng để chăm lo cho các đối tượng là gia đình chính sách, người có công, đồng bào nghèo, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân, sinh viên trên địa bàn, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, chính quyền thành phố nhìn nhận, công tác tổ chức Tết còn bộc lộ những điểm cần lưu ý, khắc phục. Cụ thể, một số địa phương chưa quản lý chặt chẽ địa bàn, còn hiện tượng mua bán, lấn chiếm vỉa hè, sử dụng loa thùng kéo hát karaoke quá giờ quy định gây ô nhiễm tiếng ồn khu dân cư.

Mặt khác, tình trạng cờ bạc với quy mô nhỏ vẫn xảy ra, còn hiện tượng người lang thang xin ăn, đặc biệt là trẻ em người dân tộc tập trung tại một số điểm đông người, bến xe, nhà ga, cơ sở tôn giáo, giao lộ các tuyến cửa ngõ. Thành phố cũng có hiện tượng sử dụng pháo trái phép tại một số nơi.