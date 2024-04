TPHCM sắp có mưa vàng giải nhiệt những ngày tới

Ngày 15/4, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết hiện có vùng áp thấp nóng phía Tây nối với rãnh thấp 24-27 độ vĩ Bắc sẽ hoạt động mạnh dần và có xu hướng di chuyển về phía nam bởi bộ phận áp cao lạnh từ phía bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Trung Trung Bộ hoạt động mạnh.

Khu vực Nam Bộ có nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng với cường độ giảm nhẹ 1 chút so với 24 giờ qua. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào nhẹ mang tính chất địa phương, đêm không mưa.

Mưa vàng tại khu vực đường Tôn Đức Thắng, quận 1 xảy ra hơn một tháng trước (Ảnh: Việt Anh).

Nhiệt độ cao nhất tại miền Đông phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; miền Tây 34-36 độ C.

Trong 48-72 giờ tới, vùng áp thấp nóng phía Tây nối với rãnh áp thấp 24-27 độ vĩ bắc bị nén và làm đầy bởi bộ phận áp cao lạnh từ phía bắc có cường độ không mạnh.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Trung Trung Bộ hạ dần trục về phía nam và hoạt động mạnh.

Khu vực Nam Bộ có mưa dông cục bộ về chiều tối, những cơn mưa xuất hiện vào chiều tối cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Nắng nóng gay gắt ở Miền Đông giảm dần; nắng nóng trên khu vực giảm nhẹ trên toàn khu vực miền Đông lẫn miền Tây.

"Các ngày 17-21/4, bộ phận áp cao lạnh ở phía Bắc nén rãnh áp thấp xuống. Hai khối khí này khác nhau về bản chất nên cũng có khả năng sẽ tạo ra một vài trận mưa cục bộ trong phạm vi hẹp, nhất là trong ngày 17. Tuy nhiên, lượng mưa sẽ không lớn và thời gian mưa không kéo dài. Thời điểm xuất hiện mưa nhiều khả năng rơi vào tầm chiều tối", ông Quyết nói.