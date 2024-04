Chuyên gia nói gì về người muốn "hô mưa, gọi gió" giúp TPHCM giải nhiệt?

Trao đổi với phóng viên Dân trí tối 14/4, ông Lê Minh Hoàng (SN 1967, ngụ huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết vừa đặt xong vé máy bay. Sáng 15/4, ông sẽ bay từ Hà Nội vào TPHCM với kỳ vọng sẽ "hô mưa, gọi gió" giúp bà con TPHCM thoát cảnh oi bức sau nhiều ngày nắng nóng 38 độ C.

TPHCM sẽ có mưa trong 4 ngày?

Theo ông Hoàng, chuyến đi này, ông sẽ mang theo các số liệu ghi chép, báo cáo cầu mưa thành công thời gian qua, trình lên cơ quan chức năng TPHCM xem xét.

Hai bên sẽ thống nhất với nhau, cầu mưa như thế nào? Mỗi tháng bao nhiêu trận? Nếu người dân TPHCM ủng hộ, ông sẽ giúp mọi người đến năm 2025. Ông ước tính trong 4 ngày sẽ cầu được mưa tại khu vực TPHCM.

Lòng hồ Ông Kinh ở huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) cạn khô vì hạn hán (Ảnh: Hữu Khoa).

"Trong vòng 20 năm, chỉ một lần tôi mất 28 ngày cầu mới có mưa. Hầu như 4 ngày cầu mưa đều thành công 100%. Có những nơi trời nắng 41-42 độ C, tôi cầu 11-17h đã có mưa ầm ầm. Tuy nhiên, cầu mưa nhanh quá sẽ kèm gió to, giông lốc. Do đó, tôi sẽ cầu cho TPHCM có 1 trận mưa trong vòng 4 ngày, gió nhẹ để bà con giải nhiệt" ông Hoàng nói.

Theo ông Hoàng, nhiều người còn hoài nghi "sức mạnh siêu nhiên" của ông. Lần này ông vào TPHCM là người thật làm việc thật để giúp bà con. Ông khẳng định bản thân không phải đi kiếm tiền, lừa đảo, lấy tiếng mà vì thương bà con.

"Ngoài Bắc, tôi giúp mọi người rất nhiều bằng cách cầu mưa đúng ngày hoa màu đơm hoa kết trái, đạt năng suất cao. Tôi là người Việt Nam chứ không ở đâu xa, giúp gì được cho đất nước là tôi cố gắng. Tôi ngồi bất cứ đâu cũng có thể cầu mưa được, chỉ cần địa điểm rõ ràng", người đàn ông tự nhận "hô mưa, gọi gió" chia sẻ.

Người dân quê ông Hoàng nói gì?

Để chứng thực khả năng "hô mưa, gọi gió" của ông Lê Minh Hoàng, phóng viên đã kết nối người dân ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội) hỏi vụ việc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Làn (SN 1972) ngụ thôn Thượng, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, có hơn 10 năm quen với chị gái của ông Hoàng. Ban đầu, bà không tin khả năng cầu mưa của ông này.

Nhưng một buổi chiều 2 năm trước, bà ra đồng phun thuốc lúa vừa xong, mây đen bất ngờ ùn ùn kéo đến. Sợ mưa trôi thuốc, bà vội gọi điện thoại ông Hoàng xin đừng mưa. Quả thật, một lúc sau mây đen tan dần, trời hửng nắng trở lại.

"Tôi thề câu chuyện này sự thật, không việc gì phải nói xạo. Từ đó, tôi gia nhập luôn tôn giáo mà người đàn ông này đang tín ngưỡng", bà Làn quả quyết.

Bà Nguyễn Thị Làn chia sẻ về khả năng siêu nhiên của ông Hoàng cho phóng viên Dân trí (Ảnh: Minh Huy).

Theo người phụ nữ, năm 2023, sông Đà hạn hán cạn gần tới đáy. Thủy điện Sông Đà có nguy cơ dừng hoạt động. Ông Hoàng cầu mưa liên tiếp nhiều ngày, nước trên trời trút xuống sông Đà như thác. Đợt đó, chính ông Hoàng quay lại clip cho bà xem.

Một ngày tháng 5 năm 2023, bà Làn và người dân xã Hồng Sơn (huyện Mỹ Đức) phơi lúa đầy đường. Mây đen kéo đến che cả bầu trời. Mọi người vội gom lúa cất, còn bà gọi điện thoại cho ông Hoàng xin đừng mưa. Lần này, điều siêu nhiên tiếp tục xảy ra, không giọt nước nào từ trên trời rơi xuống.

"Làng tôi bây giờ tin ông Hoàng lắm rồi. Mỗi khi mây đen kéo đến, mọi người thấy tôi không gom lúa vào, họ cũng để vậy. Chuyện này tôi không nói đùa đâu. Ông Hoàng có khả năng ngưng mưa, cầu mưa", bà Làn nói.

Bên cạnh đó, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ văn hóa và khoa học - công nghệ (CTCS) cũng khẳng định, dù mới gặp ông Hoàng khoảng một tháng nay, nhưng ông tin người đàn ông này có năng lực siêu nhiên, khoa học chưa chứng minh được.

Ông kể, một tháng trước, ông Hoàng nói đang điều hòa cho thời tiết Hà Nội dịp hè này không trên 37 độ. "Suốt một tháng qua, tôi âm thầm để ý Hà Nội ngày nắng nóng nhất chỉ 31 độ C, còn lại mưa phùn, râm mát. Trong khi mùa hè các năm trước toàn 37 độ C. Cái đó có phải công của cậu ấy không, chưa ai biết được" tiến sĩ Điệp nói.

Người đàn ông đứng nhìn xa xăm vào lòng hồ cạn nước, không biết bao giờ có mưa tại huyện Ninh Hải, Ninh Thuận (Ảnh: Hữu Khoa).

Theo tiến sĩ Điệp, ông Hoàng thời gian qua cứ đi "hô mưa, gọi gió" khắp nơi nhưng làm không công, chẳng cơ quan nào làm giấy xác nhận khả năng thành ra cứ bơ vơ. Giám đốc CTCS nghĩ cơ quan chức năng phía Nam nên kiểm nghiệm xem ông Hoàng có khả năng thật hay không.

"Tôi cũng muốn kiểm tra khả năng của ông Hoàng lắm nhưng công việc bận suốt, không có thời gian. Tôi thấy bà con phía Nam thiếu nước sinh hoạt, rất xót xa. Tôi mới viết giấy giới thiệu ông Hoàng cho Cục Thủy lợi TPHCM" vị này nói.

Chuyên gia thời tiết lên tiếng

Trước phát ngôn của ông Lê Minh Hoàng có khả năng cầu nguyện "hô mưa, gọi gió", một số chuyên gia thời tiết cho rằng hành động này không có cơ sở khoa học.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, cho biết, Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa. Sau những tháng nắng nóng, mặt đất, ao, hồ bốc hơi nước lên cao.

Khi đủ lực đối lưu, những hạt hơi nước ngưng tụ lại trong mây. Khi nước từ mây rơi xuống bề mặt trái đất mới gọi là mưa. Những cơn mưa là quá trình vật lý khí quyển.

Theo bà Lan, một con người đứng dưới mặt đất khấn vái cho rằng ông trời cho mình một năng lực, khả năng tạo ra quá trình khí quyển như vậy thì không thể nào coi đó là cơ chế mang tính chất khoa học được.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác đã kiểm tra tình hình nước sinh hoạt của người dân ven biển Tiền Giang (Ảnh: CTV).

"Hiện miền Nam đang trong cuối giai đoạn mùa khô, chuẩn bị chuyển sang mùa mưa. Nếu ông Hoàng cầu mưa mà có mưa, đó là sự may mắn hoặc tình cờ", bà Lan nói.

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa phải hội tụ các điều kiện, một là trời phải có mây (loại mây đối lưu dễ xảy ra mưa hoặc các loại mây tầng thấp).

Muốn có mây, quá trình bốc hơi từ mặt đất, ao, hồ… phải liên tục xảy ra. Độ ẩm không khí phải cao, mặt đất có nhiệt độ cao, nhưng càng lên cao nhiệt độ càng giảm, khối không khí đạt tới trạng thái bão hòa. Quá trình ngưng kết xảy ra, hạt mây đủ lớn, trọng lượng những hạt mây thắng được lực dòng thăng, mưa sẽ xảy ra.

"Ông Hoàng có thể nhờ luật sư tư vấn. Nếu cầu được mưa giải hạn, không vi phạm pháp luật, ông Hoàng cứ làm việc có ích, có thể không cần xin phép. Tôi không tin ông Hoàng làm được", vị này chia sẻ.